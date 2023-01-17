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Англия. Кубок
Суонси - Бристоль Сити
Суонси - Бристоль Сити: обзор матча 17 января 2023
Суонси
17.01.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 2
Завершен
Бристоль Сити
73'
О. Купер
62'
М. Сайкс
112'
С. Белл
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Суонси - Бристоль Сити
Желтая карточка
Д. Латибодье
120'
+2
120'
+2
Желтая карточка
А. Семеньо
112'
ГОЛ! 1:2!
С. Белл
102'
Замена
О. Тэйлор-Кларк
️️️️
М. Джеймс
102'
Замена
Э. Кинг
️️️️
К. Нейсмит
Желтая карточка
Л. Кандл
94'
Желтая карточка
Н. Вуд
90'
+4
Замена
Д. Фултон
️️️️
О. Нтчам
90'
Замена
Д. Аллен
️️️️
М. Гримес
90'
88'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. Принг
75'
Желтая карточка
К. Принг
ГОЛ! 1:1!
О. Купер
73'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
М. Соринола
73'
Замена
О. Купер
️️️️
К. Конгрив
73'
62'
ГОЛ! 0:1!
М. Сайкс
Пас отдал
С. Белл
Замена
Л. Каллен
️️️️
Ж. Пироэ
62'
57'
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
А. Скотт
57'
Замена
С. Белл
️️️️
Н. Уэллс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
35
Lincoln McFayden
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
4
Дилан Каджи
ОП
8
Джо Уилльямс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Фишер
22
Латибодье
5
Кабанго
15
Вуд
29
Соринола
26
Ноутон
25
Кандл
10
Нтчам
6
Гримес
20
Конгрив
9
Пироэ
3-2-2-1-2
1
О'Лири
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
19
Таннер
3
Принг
37
Джеймс
17
Сайкс
8
Скотт
21
Уэллс
42
Семеньо
29
Соринола
3
Мэннинг
3
Мэннинг
29
Соринола
6
Гримес
7
Аллен
7
Аллен
6
Гримес
10
Нтчам
4
Фултон
4
Фултон
10
Нтчам
20
Конгрив
8
Купер
8
Купер
20
Конгрив
9
Пироэ
11
Каллен
11
Каллен
9
Пироэ
3
Принг
12
Дасилва
12
Дасилва
3
Принг
8
Скотт
8
Уилльямс
8
Уилльямс
8
Скотт
3
Нейсмит
10
Кинг
10
Кинг
3
Нейсмит
21
Уэллс
11
Белл
11
Белл
21
Уэллс
37
Джеймс
38
Тэйлор-Кларк
38
Тэйлор-Кларк
37
Джеймс
Остались в запасе
Суонси
Бристоль Сити
13
Стивен Бенда
ВР
35
Lincoln McFayden
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
25
Дэниэл Бентли
ВР
4
Дилан Каджи
ОП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
35
Lincoln McFayden
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
30
Joel Cotterill
ЦП
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
4
Дилан Каджи
ОП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Суонси - Бристоль Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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