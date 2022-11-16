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Судьи
Главный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)
Материалы

КАМАЗ - Звезда

16.11.2022, Среда, 14:00 мск Нижнекамск, стадион Нефтехимик Россия. Кубок, 1/8 финала КАМАЗ - Звезда
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