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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион: обзор матча 05 ноября 2022
Лос-Анджелес
05.11.2022, суббота, 23:00
США. МЛС, Финал
3 : 3
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
27'
К. Акоста
83'
Х. Мурильо
120+8'
Г. Бэйл
59'
Д. Газдаг
85'
Д. Эллиот
120+4'
Д. Эллиот
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
ГОЛ! 3:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Паласиос
120'
+8
120'
+4
ГОЛ! 2:3!
Д. Эллиот
120'
+1
Замена
К. Донован
️️️️
К. Бурк
Замена
Д. МакКартни
️️️️
К. Опоку
118'
Красная карточка
М. Крепо
116'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Вела
97'
Замена
К. Тельо
️️️️
К. Акоста
92'
90'
+1
Желтая карточка
Х. Карранца
Желтая карточка
С. Ибеага
87'
85'
ГОЛ! 2:2!
Д. Эллиот
Пас отдал
К. Вагнер
84'
Замена
П. Ааронсон
️️️️
Д. МакГлинн
ГОЛ! 2:1!
Х. Мурильо
Пас отдал
К. Вела
83'
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Аранго
74'
71'
Замена
К. Бурк
️️️️
М. Уре
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
65'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Газдаг
Пас отдал
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
К. Акоста
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
18
Леон Флеч
ОП
7
Джек МакГлинн
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
33
Куинн Салливан
АП
25
Крис Донован
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
4-1-2-1-2
71
Крепо
6
Паласиос
25
Ибеага
3
Акоста
3
Мурильо
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
99
Буанга
10
Вела
17
Аранго
4-2-2-2
18
Блэйк
15
Мбайзо
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
70
Мартинес
18
Флеч
7
МакГлинн
16
Газдаг
17
Уре
9
Карранца
Опоку
77
МакКартни
77
МакКартни
Опоку
3
Акоста
37
Тельо
37
Тельо
3
Акоста
10
Вела
18
Бэйл
18
Бэйл
10
Вела
17
Аранго
90
Опоку
90
Опоку
17
Аранго
7
МакГлинн
10
Ааронсон
10
Ааронсон
7
МакГлинн
Бурк
25
Донован
25
Донован
Бурк
17
Уре
7
Бурк
7
Бурк
17
Уре
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
15
Латиф Блессинг
АП
Главный тренер
Стивен Черундоло
49
Мэтт Фриз
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ПЗ
15
Латиф Блессинг
АП
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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