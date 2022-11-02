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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Шинник - Кубань
Шинник - Кубань: обзор матча 02 ноября 2022
Шинник
02.11.2022, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шинник - Кубань
88'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Н. Абдоков
Замена
️️️️
И. Маклаков
87'
75'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Щеткин
75'
Замена
И. Безденежных
️️️️
А. Архипов
67'
Желтая карточка
Н. Абдоков
Замена
А. Разборов
️️️️
Э. Низамутдинов
60'
Желтая карточка
А. Батютин
57'
Замена
️️️️
А. Кулишев
46'
46'
Замена
М. Сидоров
️️️️
Я. Гудков
Замена
А. Батютин
️️️️
П. Кузнецов
46'
44'
Желтая карточка
И. Хомуха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
17
Михаил Канаев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Кубань
1
Сергей Ещенко
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
15
Аркадий Солоп
ПП
99
Алексей Щеткин
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
76
Арсений Прокуроров
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
4-1-2-2-1
47
Филиппов
29
Хитяев
76
Стешин
28
Семейкин
4
Маклаков
17
Канаев
52
Леонтьев
32
Соколов
78
Кузнецов
32
Кулишев
81
Низамутдинов
3-3-2-2
1
Ещенко
30
Таказов
22
Хомуха
66
Гудков
15
Солоп
6
Родин
21
Махатадзе
99
Абдоков
11
Цаллагов
9
Архипов
99
Щеткин
78
Кузнецов
72
Батютин
72
Батютин
78
Кузнецов
81
Низамутдинов
7
Разборов
7
Разборов
81
Низамутдинов
66
Гудков
81
Сидоров
81
Сидоров
66
Гудков
99
Абдоков
50
Югалдин
50
Югалдин
99
Абдоков
9
Архипов
87
Безденежных
87
Безденежных
9
Архипов
99
Щеткин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
99
Щеткин
Остались в запасе
Шинник
Кубань
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Андрей Савинов
АП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
1
Юрий Нестеренко
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
7
Андреа Чуканов
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
1
Сергей Беляев
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Арсений Прокуроров
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Андрей Савинов
АП
36
Илья Грузнов
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
7
Андреа Чуканов
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
10
Максим Лаук
ЛВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Шинник - Кубань
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Лапатухин
(Москва)
Стадион:
Шинник
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