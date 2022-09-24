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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия - Кюрасао
Индонезия - Кюрасао: обзор матча 24 сентября 2022
Индонезия
24.09.2022, суббота, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Кюрасао
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Индонезия - Кюрасао
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Кюрасао
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
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Шотландия
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30.05.2026
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