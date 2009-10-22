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Лига Европы 2026/2027
Вентспилс - Спортинг
Вентспилс - Спортинг: обзор матча 22 октября 2009
Вентспилс
22.10.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 2
Завершен
Спортинг
65'
Ю. Лайзанс (П)
6'
М. Велозу
85'
Ж. Моутинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вентспилс - Спортинг
Желтая карточка
Лиедсон
Желтая карточка
М. Анхель Ангуло
Замена
М. Анхель Ангуло
️️️️
М. Фернандес
ГОЛ! 1:2!
Ж. Моутинью
Замена
В. Астафьевс
️️️️
Ю. Лайзанс
Замена
Э. Поштига
️️️️
Ф. Кайседо
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Лайзанс
Замена
Б. Перейринья
️️️️
С. Вукчевич
Замена
Ю. Жигарев
️️️️
Е. Космачев
Замена
А. Вишняковс
️️️️
А. Бутрик
ГОЛ! 0:1!
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вентспилс
1
Александр Колинько
ВР
31
Ронни Ходель
ЛЗ
18
Павелc Михадюкc
ЦЗ
17
Жан-Поль Ндеки
ЦЗ
0
Алессандро Дзамперини
ЦЗ
5
Евгений Космачев
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Игорь Цыгирлаш
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
32
Андрей Бутрик
ПП
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
5
Леандро Грими
ЛЗ
4
Тонел
ЦЗ
78
Абел
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
3
Симон Вукчевич
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Лиедсон
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Вентспилс
30
Павел Чесновский
ВР
3
Виталий Астафьевс
ЦП
34
Александр Соловьев
ЦП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
4
Юрий Жигарев
ЦП
11
Александр Дедов
ЦФ
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Спортинг
16
Тьягу
ВР
5
Андре Маркес
ЛЗ
0
Педро Силва
ПЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
9
Элдер Поштига
ЦФ
29
Карлос Салейру
ЦФ
4-1-3-1
1
Колинько
31
Ходель
17
Ндеки
0
Дзамперини
18
Михадюкc
5
Космачев
8
Чиркин
22
Цыгирлаш
32
Бутрик
15
Лайзанс
3-5-2
1
Патрисиу
78
Абел
4
Тонел
5
Грими
44
Велозу
14
Фернандес
3
Вукчевич
23
Карришу
8
Моутинью
19
Лиедсон
10
Кайседо
15
Лайзанс
3
Астафьевс
3
Астафьевс
15
Лайзанс
32
Бутрик
20
Вишняковс
20
Вишняковс
32
Бутрик
5
Космачев
4
Жигарев
4
Жигарев
5
Космачев
14
Фернандес
17
Ангуло
17
Ангуло
14
Фернандес
3
Вукчевич
25
Перейринья
25
Перейринья
3
Вукчевич
10
Кайседо
9
Поштига
9
Поштига
10
Кайседо
Остались в запасе
Вентспилс
Спортинг
30
Павел Чесновский
ВР
34
Александр Соловьев
ЦП
11
Александр Дедов
ЦФ
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
16
Тьягу
ВР
5
Андре Маркес
ЛЗ
0
Педро Силва
ПЗ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
30
Павел Чесновский
ВР
34
Александр Соловьев
ЦП
11
Александр Дедов
ЦФ
90
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Остались в запасе
16
Тьягу
ВР
5
Андре Маркес
ЛЗ
0
Педро Силва
ПЗ
29
Карлос Салейру
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Вентспилс - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
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