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Лига конференций 2026/2027
Шэмрок Роверс - Мольде
Шэмрок Роверс - Мольде: обзор матча 13 октября 2022
Шэмрок Роверс
13.10.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа F, 4 тур
0 : 2
Завершен
Мольде
33'
Д. Фофана
69'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шэмрок Роверс - Мольде
Желтая карточка
Г. О'Нил
87'
81'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
Замена
Д. Феризай
️️️️
Д. Уоттс
81'
79'
Желтая карточка
К. Эриксен
78'
Желтая карточка
Э. Брейвик
Замена
Н. Фарруджа
️️️️
Р. Финн
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
К. Эриксен
Пас отдал
М. Эйкрем
Замена
Г. Берк
️️️️
Р. Тауэлл
69'
65'
Замена
К. Эриксен
️️️️
М. Гредем
65'
Замена
М. Фьортофт Левик
️️️️
К. Хауген
64'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Д. Фофана
53'
Желтая карточка
Д. Фофана
46'
Замена
Б. Хансен
️️️️
М. Бьорнбак
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фофана
Пас отдал
Э. Брейвик
Желтая карточка
Д. Клири
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
1
Алан Маннус
ВР
9
Арон Грин
ЛЗ
2
Шон Хор
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Роберту Лопеш
ЦЗ
11
Син Кавана
ЦП
8
Ронан Финн
ЦП
29
Джек Бирн
ЦП
7
Дилан Уоттс
ЦП
16
Гэри О'Нил
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Шэмрок Роверс
88
Леон Полс
ВР
5
Ли Грейс
ЦЗ
20
Нил Фарруджа
ЛВ
20
Джастин Феризай
ОП
2
Син Гэннон
ЦП
18
Виктор Серденюк
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
4-5-1
1
Маннус
9
Грин
6
Клири
4
Лопеш
2
Хор
29
Бирн
7
Уоттс
16
О'Нил
17
Тауэлл
8
Финн
11
Кавана
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
33
Риса
15
Бьорнбак
19
Хауган
25
Линнес
28
Хауген
20
Маннсверк
10
Брейвик
28
Гредем
17
Брюнхильдсен
27
Фофана
7
Уоттс
20
Феризай
20
Феризай
7
Уоттс
8
Финн
20
Фарруджа
20
Фарруджа
8
Финн
17
Тауэлл
10
Берк
10
Берк
17
Тауэлл
28
Хауген
8
Левик
8
Левик
28
Хауген
15
Бьорнбак
16
Хансен
16
Хансен
15
Бьорнбак
28
Гредем
16
Эриксен
16
Эриксен
28
Гредем
27
Фофана
23
Эйкрем
23
Эйкрем
27
Фофана
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Мольде
88
Леон Полс
ВР
5
Ли Грейс
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
18
Виктор Серденюк
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
88
Леон Полс
ВР
5
Ли Грейс
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
18
Виктор Серденюк
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
31
Оливер Петерсен
ВР
25
Йохан Бакке
ОП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Шэмрок Роверс - Мольде
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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