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Силькеборг - Вест Хэм
Силькеборг - Вест Хэм: обзор матча 15 сентября 2022
Силькеборг
15.09.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Вест Хэм
5'
К. Куск
75'
С. Тенгстедт
13'
М. Ланзини (П)
25'
Д. Скамакка
38'
К. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Вест Хэм
90'
+3
Замена
К. Ковентри
️️️️
М. Ланзини
89'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
86'
Замена
П. Форнальс
️️️️
М. Корне
ГОЛ! 2:3!
С. Тенгстедт
75'
63'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Д. Скамакка
63'
Замена
Т. Соучек
️️️️
Д. Райс
63'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Л. Пакета
Замена
М. Каалунд
️️️️
А. Клинге
62'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
К. Куск
62'
Замена
Л. Клиттен
️️️️
Л. Энгель
46'
38'
ГОЛ! 1:3!
К. Доусон
Пас отдал
А. Крессуэлл
25'
ГОЛ! 1:2!
Д. Скамакка
Пас отдал
М. Корне
Желтая карточка
А. Клинге
22'
13'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ланзини
Желтая карточка
Т. Сальквист
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Куск
Пас отдал
Л. Энгель
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Лукас Пакета
АП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-4-2
1
Ларсен
4
Энгель
3
Сальквист
3
Феликс
22
Сонне
23
Тордарсон
19
Клинге
7
Куск
6
Бринк
10
Тенгстедт
9
Хелениус
3-3-3-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Керер
34
Цоуфал
41
Райс
33
Эмерсон
22
Ланзини
11
Пакета
70
Корне
9
Скамакка
4
Энгель
25
Клиттен
25
Клиттен
4
Энгель
19
Клинге
18
Каалунд
18
Каалунд
19
Клинге
7
Куск
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
7
Куск
22
Ланзини
6
Ковентри
6
Ковентри
22
Ланзини
41
Райс
28
Соучек
28
Соучек
41
Райс
70
Корне
8
Форнальс
8
Форнальс
70
Корне
11
Пакета
10
Бенрахма
10
Бенрахма
11
Пакета
9
Скамакка
20
Боуэн
20
Боуэн
9
Скамакка
Остались в запасе
Силькеборг
Вест Хэм
1
Оскар Хедвалль
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
40
Александер Буш
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Силькеборг - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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Силькеборг
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