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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Нант
Карабах - Нант: обзор матча 15 сентября 2022
Карабах
15.09.2022, четверг, 19:45
Лига Европы, группа G, 2 тур
3 : 0
Завершен
Нант
60'
О. Квабена
65'
Р. Алмейда
72'
М. Янкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карабах - Нант
Замена
Ж. Ромао
️️️️
Г. Гараев
88'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
М. Янкович
88'
Замена
Л. Андраде
️️️️
О. Квабена
88'
84'
Замена
Д. Аппиа
️️️️
М. Мохамед
80'
Желтая карточка
А. Жиротто
76'
Замена
М. Коко
️️️️
М. Саймон
76'
Замена
А. Жиротто
️️️️
С. Мутуссами
ГОЛ! 3:0!
М. Янкович
Пас отдал
Г. Гараев
72'
ГОЛ! 2:0!
Р. Алмейда
65'
64'
Замена
П. Чиривелья
️️️️
М. Сиссоко
64'
Замена
Э. Гессан
️️️️
И. Ганаго
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Ф. Озобич
62'
ГОЛ! 1:0!
О. Квабена
Пас отдал
Ф. Озобич
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Филип Озобич
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
90
Нариман Ахундзаде
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
17
Кадер Бамба
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Махаммадалиев
23
Вешович
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
2
Гараев
8
Янкович
10
Зубир
19
Озобич
20
Боржес
18
Квабена
44
Джафаргулиев
4-2-2-2
40
Лафон
14
Корчиа
21
Кастеллетто
5
Паллуа
2
Фабио
8
Мутуссами
17
Сиссоко
10
Бляс
27
Саймон
42
Мохамед
37
Ганаго
2
Гараев
18
Ромао
18
Ромао
2
Гараев
8
Янкович
20
Алмейда
20
Алмейда
8
Янкович
18
Квабена
11
Андраде
11
Андраде
18
Квабена
19
Озобич
7
Шейдаев
7
Шейдаев
19
Озобич
8
Мутуссами
5
Жиротто
5
Жиротто
8
Мутуссами
42
Мохамед
8
Аппиа
8
Аппиа
42
Мохамед
17
Сиссоко
4
Чиривелья
4
Чиривелья
17
Сиссоко
27
Саймон
97
Коко
97
Коко
27
Саймон
37
Ганаго
29
Гессан
29
Гессан
37
Ганаго
Остались в запасе
Карабах
Нант
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
90
Нариман Ахундзаде
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
90
Нариман Ахундзаде
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
1
Денис Петрич
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
17
Кадер Бамба
ПВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Карабах - Нант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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