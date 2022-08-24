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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Барселона - Манчестер Сити
Барселона - Манчестер Сити: обзор матча 24 августа 2022
Барселона
24.08.2022, среда, 22:30
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
Манчестер Сити
29'
П. Обамеянг
67'
Ф. де Йонг
79'
М. Депай
21'
Х. Альварес
70'
К. Палмер
90+9'
Р. Марез (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Манчестер Сити
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Р. Марез
Замена
А. Тенас
️️️️
И. Пенья
81'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
Ж. Кунде
81'
Замена
С. Дест
️️️️
С. Роберто
81'
ГОЛ! 3:2!
М. Депай
Пас отдал
С. Роберто
79'
Замена
М. Пьянич
️️️️
С. Бускетс
72'
72'
Замена
Э. Холанд
️️️️
Х. Альварес
70'
ГОЛ! 2:2!
К. Палмер
Пас отдал
Ж. Канселу
ГОЛ! 2:1!
Ф. де Йонг
Пас отдал
М. Депай
67'
64'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Ф. Фоден
64'
Замена
Л. Мбете-Табу
️️️️
Р. Диаш
64'
Замена
К. Де Брюйне
️️️️
Б. Силва
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Альба
57'
Замена
Гави
️️️️
Ф. Кессье
57'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Ж. Пике
57'
Замена
М. Депай
️️️️
П. Обамеянг
57'
57'
Замена
Родри
️️️️
К. Филлипс
46'
Замена
Д. Уилсон-Эсбранд
️️️️
С. Гомес
46'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
К. Уокер
46'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Р. Льюис
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Торрес
46'
ГОЛ! 1:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Бускетс
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
Х. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Гави
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
31
Эдерсон
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
10
Бен Найт
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Пенья
18
Альба
23
Кунде
3
Пике
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
19
Кессье
14
Торрес
11
Рафинья
7
Обамеянг
4-1-3-2
1
Ортега
2
Уокер
82
Льюис
3
Диаш
17
Гомес
27
Филлипс
26
Марез
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
10
Палмер
14
Торрес
31
Фати
31
Фати
14
Торрес
18
Альба
3
Бальде
3
Бальде
18
Альба
3
Пике
24
Гарсия
24
Гарсия
3
Пике
19
Кессье
6
Гави
6
Гави
19
Кессье
7
Обамеянг
10
Депай
10
Депай
7
Обамеянг
5
Бускетс
15
Пьянич
15
Пьянич
5
Бускетс
1
Пенья
1
Тенас
1
Тенас
1
Пенья
23
Кунде
15
Кристенсен
15
Кристенсен
23
Кунде
6
Роберто
8
Дест
8
Дест
6
Роберто
3
Диаш
21
Мбете-Табу
21
Мбете-Табу
3
Диаш
17
Гомес
3
Уилсон-Эсбранд
3
Уилсон-Эсбранд
17
Гомес
2
Уокер
6
Стоунз
6
Стоунз
2
Уокер
82
Льюис
2
Канселу
2
Канселу
82
Льюис
27
Филлипс
16
Родри
16
Родри
27
Филлипс
20
Силва
26
Де Брюйне
26
Де Брюйне
20
Силва
47
Фоден
20
Гюндоган
20
Гюндоган
47
Фоден
19
Альварес
9
Холанд
9
Холанд
19
Альварес
Остались в запасе
Барселона
Манчестер Сити
10
Эз Абде
ЛВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
33
Скотт Карсон
ВР
10
Бен Найт
ПВ
31
Эдерсон
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
10
Эз Абде
ЛВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
10
Бен Найт
ПВ
31
Эдерсон
ВР
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Камп Ноу
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