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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Факел
Спартак - Факел: обзор матча 15 сентября 2022
Спартак
15.09.2022, четверг, 17:30
Россия. Кубок, группа B, 2 тур
3 : 0
Завершен
Факел
4'
П. Мелешин
34'
К. Промес
76'
А. Соболев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак - Факел
Замена
А. Шитов
️️️️
М. Мевля
85'
Желтая карточка
Д. Пруцев
81'
ГОЛ! 3:0!
А. Соболев
Пас отдал
Г. Джикия
76'
Замена
Д. Денисов
️️️️
П. Мелешин
75'
67'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Максимов
Желтая карточка
Н. Умяров
64'
Замена
А. Соболев
️️️️
М. Игнатов
60'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Р. Зобнин
60'
55'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Ивахнов
55'
Замена
С. Брызгалов
️️️️
Р. Акбашев
55'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
Д. Черняков
46'
Замена
И. Калинин
️️️️
С. Божин
Замена
Н. Чернов
️️️️
П. Маслов
46'
36'
Желтая карточка
М. Максимов
ГОЛ! 2:0!
К. Промес
Пас отдал
М. Игнатов
34'
Желтая карточка
Г. Джикия
30'
ГОЛ! 1:0!
П. Мелешин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
28
Руслан Магаль
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
1
Антон Шитов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-2-3-1
98
Максименко
32
Классен
32
Мевля
39
Маслов
14
Джикия
47
Зобнин
25
Пруцев
10
Промес
8
Игнатов
15
Рассказов
11
Мелешин
3-2-3-2
93
Городовой
47
Божин
25
Смирнов
4
Дашаев
71
Мастерной
28
Магаль
78
Черняков
8
Шаваев
99
Акбашев
21
Максимов
56
Ивахнов
32
Мевля
1
Шитов
1
Шитов
32
Мевля
39
Маслов
23
Чернов
23
Чернов
39
Маслов
11
Мелешин
97
Денисов
97
Денисов
11
Мелешин
47
Зобнин
18
Умяров
18
Умяров
47
Зобнин
8
Игнатов
7
Соболев
7
Соболев
8
Игнатов
47
Божин
13
Калинин
13
Калинин
47
Божин
99
Акбашев
92
Брызгалов
92
Брызгалов
99
Акбашев
78
Черняков
34
Дмитриев
34
Дмитриев
78
Черняков
56
Ивахнов
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
56
Ивахнов
21
Максимов
14
Аппаев
14
Аппаев
21
Максимов
Остались в запасе
Спартак
Факел
57
Александр Селихов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
8
Андрей Мендель
ОП
71
Илья Свинов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
95
Михаил Волков
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
8
Андрей Мендель
ОП
71
Илья Свинов
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Дмитрий Пятибратов
Статистика матча Спартак - Факел
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Воронцов
Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Андрей Болотенков
Резервный судья:
Ранэль Зияков
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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