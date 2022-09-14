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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 14 сентября 2022
Локомотив
14.09.2022, среда, 15:00
Россия. Кубок, группа A, 2 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Краснодар
5'
Ф. Камано
57'
Д. Керк
11'
В. Литвинов
21'
Д. Кордоба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Краснодар
Пенальти не реализован!
И. Ахметов
ГОЛ!
И. Игнатьев
3:1
Пенальти не реализован!
Н. Кривцов
ГОЛ!
П. Габриэл
2:1
Пенальти не реализован!
Е. Сорокин
ГОЛ!
В. Изидор
1:1
ГОЛ!
К. Рамирес
0:1
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Ф. Камано
83'
81'
Замена
И. Манелов
️️️️
Д. Кордоба
Замена
М. Митай
️️️️
Д. Керк
78'
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
М. Ненахов
78'
67'
Замена
И. Ахметов
️️️️
А. Ионов
Замена
К. Марадишвили
️️️️
А. Карпукас
62'
59'
Замена
В. Якимов
️️️️
Э. Сперцян
59'
Замена
О. Олусегун
️️️️
Ж. Батчи
ГОЛ! 2:2!
Д. Керк
Пас отдал
П. Габриэл
57'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
С. Магкеев
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Сафонов
45'
+1
Желтая карточка
Е. Сорокин
21'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кордоба
Пас отдал
А. Ионов
Желтая карточка
В. Изидор
16'
11'
ГОЛ! 1:1!
В. Литвинов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Камано
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
7
Педро Габриэл
АП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Жоау Батчи
ЛВ
7
Михайло Баньяц
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
4-2-3-1
53
Худяков
71
Тикнизян
27
Магкеев
23
Мампасси
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
40
Камано
7
Педро Габриэл
9
Керк
18
Изидор
4-1-3-2
39
Сафонов
82
Волков
4
Литвинов
28
Сорокин
2
Рамирес
7
Баньяц
11
Ионов
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
9
Керк
2
Митай
2
Митай
9
Керк
27
Магкеев
63
Кузьмичев
63
Кузьмичев
27
Магкеев
24
Ненахов
27
Живоглядов
27
Живоглядов
24
Ненахов
93
Карпукас
22
Марадишвили
22
Марадишвили
93
Карпукас
40
Камано
18
Игнатьев
18
Игнатьев
40
Камано
11
Батчи
6
Олусегун
6
Олусегун
11
Батчи
8
Сперцян
23
Якимов
23
Якимов
8
Сперцян
11
Ионов
97
Ахметов
97
Ахметов
11
Ионов
9
Кордоба
2
Манелов
2
Манелов
9
Кордоба
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
54
Никита Матюнин
ВР
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
11
Вадим Раков
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Остались в запасе
44
Олег Исаенко
ЛЗ
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Сергей Бородин
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
70
Владислав Самко
ЛВ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Локомотив - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Максим Ковалев
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасев; AVAR – Дмитрий Сафьян
Резервный судья:
Сергей Чебан
Инспектор:
Эдуард Малый
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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