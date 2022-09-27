Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Тунис
Бразилия - Тунис: обзор матча 27 сентября 2022
Бразилия
27.09.2022, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
5 : 1
Завершен
Тунис
11'
Рафинья
19'
Ришарлисон
29'
Неймар (П)
40'
Рафинья
74'
Педро
18'
М. Тальби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Тунис
90'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Э. Лайдуни
81'
Замена
️️️️
М. Дрегер
81'
Замена
Я. Валери
️️️️
А. Слимане
Замена
Родриго
️️️️
Фред
79'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Маркиньос
78'
ГОЛ! 5:1!
Педро
74'
Замена
Антони
️️️️
Рафинья
66'
Замена
Р. Лоди
️️️️
А. Теллес
65'
62'
Замена
В. Хазри
️️️️
Г. Чаалани
54'
Желтая карточка
Ю. Мсакни
Замена
Педро
️️️️
Ришарлисон
46'
Замена
Винисиус
️️️️
Л. Пакета
46'
Желтая карточка
Ришарлисон
44'
42'
Красная карточка
Д. Бронн
ГОЛ! 4:1!
Рафинья
Пас отдал
Ришарлисон
40'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Неймар
29'
27'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
Желтая карточка
Неймар
21'
20'
Желтая карточка
С. Жазири
ГОЛ! 2:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Рафинья
19'
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Тальби
Пас отдал
А. Слимане
ГОЛ! 1:0!
Рафинья
Пас отдал
Каземиро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
20
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
25
Анис Слимане
ЦП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
27
Сейфеддин Жазири
ЦФ
Главный тренер
Мондер Кебайер
Бразилия
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
19
Антони
ПВ
10
Родриго
ПВ
19
Педро
ЦФ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Тунис
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
0
Рами Каиб
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
10
Аннибал Меджбри
АП
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
13
Фержани Сасси
ЦФ
27
Иссам Жебали
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
6
Теллес
3
Силва
4
Маркиньос
13
Данило
5
Каземиро
8
Фред
10
Неймар
20
Пакета
10
Рафинья
9
Ришарлисон
4-1-4-1
16
Дамен
20
Дрегер
3
Тальби
6
Бронн
12
Бен Уанес
17
Скири
25
Слимане
14
Лайдуни
18
Чаалани
7
Мсакни
27
Жазири
6
Теллес
16
Лоди
16
Лоди
6
Теллес
4
Маркиньос
24
Ибаньес
24
Ибаньес
4
Маркиньос
20
Пакета
7
Винисиус
7
Винисиус
20
Пакета
10
Рафинья
19
Антони
19
Антони
10
Рафинья
8
Фред
10
Родриго
10
Родриго
8
Фред
9
Ришарлисон
19
Педро
19
Педро
9
Ришарлисон
25
Слимане
20
Валери
20
Валери
25
Слимане
14
Лайдуни
10
Меджбри
10
Меджбри
14
Лайдуни
18
Чаалани
10
Хазри
10
Хазри
18
Чаалани
Остались в запасе
Бразилия
Тунис
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
2
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
0
Рами Каиб
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
13
Фержани Сасси
ЦФ
27
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Мондер Кебайер
Остались в запасе
12
Вевертон
ВР
23
Эдерсон
ВР
2
Эдер Милитао
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
22
Бешир Бен Саид
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
0
Рами Каиб
ЛЗ
2
Билел Ифа
ЦЗ
4
Омар Рекик
ЦЗ
7
Сайф-Эддин Хауи
АП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
13
Фержани Сасси
ЦФ
27
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Мондер Кебайер
Статистика матча Бразилия - Тунис
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Новости команд
Все
Бразилия
Тунис
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
21 ноября
5
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
22 ноября
6
Радимов возмущен, что игрока «Зенита» не берут в сборную Бразилии: «Абсолютная загадка»
21 ноября
5
Игрок «Зенита» стал капитаном сборной Бразилии
17 ноября
13
Анчелотти призвали покинуть сборную Бразилии
17 ноября
1
Товарищеский матч. Бразилия благодаря хет-трику Винисиуса разнесла Сингапур – 7:0!
17 ноября
4
Аршавин определил главное разочарование ЧМ-2026
25 июля
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
У 8 игроков одной из сборных-участниц ЧМ-2026 нашли следы допинга
3 июля
4
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+