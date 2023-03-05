Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 05 марта 2023
Ворскла
05.03.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Заря
5'
Т. Сефери
16'
Т. Сефери (П)
57'
В. Бражко
90+1'
Н. Русин
90+3'
В. Бражко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Заря
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Бражко
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Н. Русин
Желтая карточка
П. Исенко
86'
Замена
С. Яворский
️️️️
В. Юрченко
74'
Вторая желтая
Л. Рамирес
72'
Желтая карточка
Л. Рамирес
64'
57'
ГОЛ! 2:1!
В. Бражко
46'
Замена
Э. Герреро
️️️️
Д. Нагнойный
Желтая карточка
А. Скляр
33'
27'
Желтая карточка
С. Булеца
20'
Желтая карточка
М. Имереков
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Т. Сефери
16'
13'
Желтая карточка
Р. Вантух
ГОЛ! 1:0!
Т. Сефери
Пас отдал
Л. Рамирес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
22
Рикардо Лопес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
44
Арсений Батагов
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
21
Денис Нагнойный
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
2
Илья Крупский
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
33
Максим Хлан
АП
2
Максим Смиян
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
3-1-4-2
77
Исенко
18
Павлюк
5
Рамирес
95
Родригес
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
17
Чеснаков
80
Юрченко
22
Лопес
17
Сефери
3-2-1-3-1
1
Сапутин
91
Бутко
32
Имереков
17
Вантух
6
Бражко
44
Батагов
15
Мишнев
10
Булеца
21
Нагнойный
9
Антюх
31
Русин
80
Юрченко
13
Яворский
13
Яворский
80
Юрченко
21
Нагнойный
39
Герреро
39
Герреро
21
Нагнойный
Остались в запасе
Ворскла
Заря
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
2
Илья Крупский
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
33
Максим Хлан
АП
2
Максим Смиян
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
2
Илья Крупский
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
33
Максим Хлан
АП
2
Максим Смиян
АП
12
Владислав Кучерук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Ворскла - Заря
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
Новости команд
Все
Ворскла
Заря
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+