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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Днепр-1
Александрия - Днепр-1: обзор матча 04 марта 2023
Александрия
04.03.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Днепр-1
30'
Э. Мустафаев
88'
Э. Мустафаев
23'
Д. Бланко
58'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Днепр-1
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
90'
+4
89'
Замена
В. Танчик
️️️️
А. Пихаленок
ГОЛ! 2:2!
Э. Мустафаев
Пас отдал
А. Цуриков
88'
83'
Замена
А. Назаренко
️️️️
Д. Бланко
Замена
️️️️
В. Калитвинцев
69'
Замена
А. Цуриков
️️️️
Ю. Копина
69'
Замена
К. Ковалец
️️️️
Н. Михайленко
68'
63'
Желтая карточка
Э. Сарапий
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Довбик
Замена
О. Кожушко
️️️️
Б. Кобзарь
56'
46'
Замена
И. Когут
️️️️
В. Рубчинский
ГОЛ! 1:1!
Э. Мустафаев
Пас отдал
М. Третьяков
30'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бланко
Пас отдал
А. Довбик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
27
Доминго Бланко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
9
Андрей Цуриков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
15
Викентий Волошин
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
25
Игорь Когут
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
3-2-3-1-1
30
Шевченко
4
Бондаренко
4
Бабогло
11
Мирошниченко
23
Копина
91
Михайленко
37
Рыбалка
45
Калитвинцев
75
Третьяков
95
Мустафаев
93
Кобзарь
3-1-4-1-1
93
Валеф
2
Хайнер
5
Сваток
25
Амаш
5
Сарапий
8
Пихаленок
8
Бабенко
15
Рубчинский
27
Бланко
11
Гуцуляк
9
Довбик
23
Копина
9
Цуриков
9
Цуриков
23
Копина
91
Михайленко
6
Ковалец
6
Ковалец
91
Михайленко
93
Кобзарь
7
Кожушко
7
Кожушко
93
Кобзарь
15
Рубчинский
25
Когут
25
Когут
15
Рубчинский
27
Бланко
7
Назаренко
7
Назаренко
27
Бланко
8
Пихаленок
34
Танчик
34
Танчик
8
Пихаленок
Остались в запасе
Александрия
Днепр-1
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Викентий Волошин
АП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
1
Яков Кинарейкин
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Викентий Волошин
АП
14
Артем Шулянский
ЛВ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
25
Владислав Рыбак
ВР
2
Никита Кононов
ПЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Александрия - Днепр-1
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Информация о матче
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