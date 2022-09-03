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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Харьков - Ворскла
Харьков - Ворскла: обзор матча 03 сентября 2022
Харьков
03.09.2022, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Ворскла
54'
А. Борячук
80'
В. Дмитренко
90+2'
А. Борячук
44'
Марлисон (П)
83'
Р. Степанюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Харьков - Ворскла
ГОЛ! 3:2!
А. Борячук
90'
+2
83'
ГОЛ! 2:2!
Р. Степанюк
Пас отдал
Д. Олейник
ГОЛ! 2:1!
В. Дмитренко
Пас отдал
А. Ременюк
80'
67'
Замена
А. Кравчук
️️️️
А. Толи
64'
Желтая карточка
А. Челядин
ГОЛ! 1:1!
А. Борячук
Пас отдал
М. Жичиков
54'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Марлисон
32'
Желтая карточка
А. Скляр
Желтая карточка
Я. Мартынюк
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Харьков
1
Олег Мозиль
ВР
3
Никита Безуглый
ЦЗ
29
Максим Жичиков
ЦЗ
17
Игорь Курило
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
2
Дмитрий Капинус
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
27
Дмитрий Кравченко
ЦП
23
Андрей Борячук
ЦФ
11
Андрей Ременюк
ЦФ
77
Константин Бычек
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Джоко Зайков
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
16
Денис Олейник
ЦП
77
Ардит Толи
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Харьков
1
Денис Сидоренко
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
48
Wendel
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
2
Илья Крупский
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
3-1-3-3
1
Мозиль
3
Безуглый
29
Жичиков
17
Курило
9
Мартынюк
2
Капинус
28
Габелок
27
Кравченко
77
Бычек
11
Ременюк
23
Борячук
1-2-3-4
31
Ризнык
5
Зайков
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
16
Олейник
33
Марлисон
17
Сефери
91
Мельничук
77
Толи
77
Толи
21
Кравчук
21
Кравчук
77
Толи
Остались в запасе
Харьков
Ворскла
1
Денис Сидоренко
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
48
Wendel
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
77
Павел Исенко
ВР
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
2
Илья Крупский
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
1
Денис Сидоренко
ВР
69
Юрий Потимков
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
48
Wendel
ЦП
97
Artem Dudik
ЦП
19
Illya Zubkov
ЦФ
3
Евгений Ткачук
ЦФ
22
Владислав Дмитренко
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
2
Илья Крупский
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Кривенцов
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Харьков - Ворскла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Харьков
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кудровка
- : -
30.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Эпицентр
1 : 2
24.10.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Харьков
2 : 1
19.10.2026
Левый берег
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
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