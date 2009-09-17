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Лига Европы 2026/2027
ЧФР Клуж - Копенгаген
ЧФР Клуж - Копенгаген: обзор матча 17 сентября 2009
ЧФР Клуж
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
2 : 0
Завершен
Копенгаген
55'
Х. Кулио
75'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Копенгаген
Замена
Р. Дани
️️️️
С. Пералта
Замена
Т. Делэни
️️️️
Т. Кристенсен
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Замена
Л. Сьонко
️️️️
Х. Норрегаард
Замена
Б. Мара
️️️️
С. Дюбарбье
ГОЛ! 1:0!
Х. Кулио
Желтая карточка
В. Квист
Замена
Л. Траоре
️️️️
И. Коне
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Аилтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
98
Нуну Кларо
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
4
Кристиан Панин
ЛЗ
80
Тони
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
15
Уго Алкантара
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
8
Сикшто Пералта
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
13
Иссуф Коне
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
31
Томас Кристенсен
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
9
Аилтон
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
ЧФР Клуж
16
Эдимар
ЛЗ
8
Андре Леао
ОП
66
Рикардо Дани
ЦП
23
Богдан Мара
ПП
99
Ней
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Копенгаген
41
Руне Нильсен
ВР
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
7
Либор Сьонко
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
3-3-3-1
98
Кларо
80
Тони
12
Каду
15
Алкантара
4
Панин
6
Мурешан
16
Дюбарбье
8
Пералта
10
Деяк
19
Кулио
13
Коне
4-4-2
1
Виланд
3
Поспех
26
Ларссон
15
Антонссон
17
Вендт
31
Кристенсен
13
Хатчинсон
6
Квист
10
Вингаард
70
Сантин
9
Аилтон
8
Пералта
66
Дани
66
Дани
8
Пералта
16
Дюбарбье
23
Мара
23
Мара
16
Дюбарбье
13
Коне
90
Траоре
90
Траоре
13
Коне
4
Норрегаард
4
Норрегаард
31
Кристенсен
27
Делэни
27
Делэни
31
Кристенсен
Норрегаард
7
Сьонко
7
Сьонко
Норрегаард
9
Аилтон
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
9
Аилтон
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Копенгаген
99
Ней
ЦФ
16
Эдимар
ЛЗ
8
Андре Леао
ОП
Главный тренер
Иоан Андоне
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
41
Руне Нильсен
ВР
25
Занка
ЦЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
99
Ней
ЦФ
16
Эдимар
ЛЗ
8
Андре Леао
ОП
Остались в запасе
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
41
Руне Нильсен
ВР
25
Занка
ЦЗ
Главный тренер
Иоан Андоне
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча ЧФР Клуж - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
12.10.2026
ЧФР Клуж
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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