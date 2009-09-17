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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лилль - Валенсия
Лилль - Валенсия: обзор матча 17 сентября 2009
Лилль
17.09.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
87'
Жервиньо
80'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Валенсия
+3
Желтая карточка
Х. Мадуро
ГОЛ! 1:1!
Жервиньо
Замена
Д. Вилья
️️️️
Н. Жигич
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Хоакин
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Ф. Бальмон
Замена
Х. Мата
️️️️
Ж. Альба
Желтая карточка
Л. Обраньяк
Замена
Жервиньо
️️️️
Р. Виттек
Замена
Э. Банега
️️️️
Мику
Замена
П. Фро
️️️️
П. Обамеянг
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Ф. Бальмон
Желтая карточка
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
18
Франк Берья
ПЗ
6
Стефан Дюмон
(К)
ОП
15
Флоран Бальмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
10
Эден Азар
ПВ
33
Роберт Виттек
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Мику
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Бутель
19
Эмерсон
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
6
Дюмон
15
Бальмон
7
Обраньяк
10
Азар
7
Обамеянг
33
Виттек
4-2-3-1
1
Санчес
2
Бруно
4
Наварро
23
Мадуро
22
Матье
6
Альбельда
21
Мичел
17
Хоакин
20
Мику
18
Альба
19
Жигич
15
Бальмон
24
Мавуба
24
Мавуба
15
Бальмон
33
Виттек
27
Жервиньо
27
Жервиньо
33
Виттек
7
Обамеянг
11
Фро
11
Фро
7
Обамеянг
20
Мику
11
Банега
11
Банега
20
Мику
18
Альба
64
Мата
64
Мата
18
Альба
19
Жигич
7
Вилья
7
Вилья
19
Жигич
Остались в запасе
Лилль
Валенсия
90
Александр Окиджа
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
26
Матье Дебюши
ПЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лилль - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Помощники судьи:
Кристиан Нике
Аурел Оницэ (оба - Румыния)
Делегат:
Одд Флаттум (Норвегия)
Стадион:
Лилль-Метрополь
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:50 (прямая)
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