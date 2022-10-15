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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Салют - Сатурн
Салют - Сатурн: обзор матча 15 октября 2022
Салют
15.10.2022, суббота, 15:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сатурн
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1 : 3
31.10.2026
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1 : 2
23.10.2026
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5 : 1
18.10.2026
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3 : 0
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03.10.2026
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