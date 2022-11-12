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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Амкар-Пермь - Урал-2
Амкар-Пермь - Урал-2: обзор матча 12 ноября 2022
Амкар-Пермь
12.11.2022, суббота, 13:00
Россия. Вторая лига. Группа 4, 17 тур
4 : 1
Завершен
Урал-2
12'
Н. Замалиев
47'
Е. Тюкалов
59'
И. Маркелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амкар-Пермь - Урал-2
ГОЛ! 3:0!
И. Маркелов
59'
Желтая карточка
И. Маркелов
54'
Желтая карточка
К. Морозов
53'
ГОЛ! 2:0!
Е. Тюкалов
47'
ГОЛ! 1:0!
Н. Замалиев
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
59
Платон Захарчук
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
21
Денис Кайков
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
7
Василий Пьянченко
ОП
27
Илья Захаров
ЦП
21
Антон Бочаров
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Урал-2
66
Максим Марков
ВР
67
Виктор Козырев
ЛЗ
3
Глеб Гейкин
ЦЗ
2
Сергей Кротов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
6
Лев Толкачев
ЦП
66
Илья Некрасов
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
77
Игорь Дружинин
АП
97
Илья Ишков
АП
27
Сергей Алексеев
ПВ
Главный тренер
Денис Клюев
Амкар-Пермь
64
Никита Решетняк
ВР
71
Анатолий Красильников
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
11
Вадим Карев
ЛВ
15
Дмитрий Шерстобитов
ЦП
11
Роман Симонов
АП
14
Кирилл Кочетов
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Урал-2
14
Егор Мосин
ЛЗ
36
Иван Любухин
ЦЗ
17
Кирилл Гуров
ЦЗ
48
Артем Комаров
ЛВ
51
Артем Куликов
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
26
Антон Чебыкин
ПВ
91
Григорий Малафеев
ЦФ
3-1-3-2-1
59
Захарчук
99
Морозов
21
Кайков
95
Губочкин
7
Пьянченко
27
Захаров
21
Бочаров
13
Замалиев
88
Маркелов
7
Тюкалов
22
Уридия
2-1-3-3-1
66
Марков
3
Гейкин
67
Козырев
2
Кротов
88
Галанин
6
Толкачев
66
Некрасов
27
Алексеев
97
Ишков
77
Дружинин
11
Шаболин
11
Симонов
11
Симонов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Урал-2
64
Никита Решетняк
ВР
71
Анатолий Красильников
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
15
Дмитрий Шерстобитов
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
14
Кирилл Кочетов
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
14
Егор Мосин
ЛЗ
36
Иван Любухин
ЦЗ
17
Кирилл Гуров
ЦЗ
51
Артем Куликов
ЦП
48
Артем Комаров
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
26
Антон Чебыкин
ПВ
91
Григорий Малафеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Остались в запасе
64
Никита Решетняк
ВР
71
Анатолий Красильников
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
21
Евгений Ситников
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
15
Дмитрий Шерстобитов
ЦП
11
Вадим Карев
ЛВ
14
Кирилл Кочетов
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Остались в запасе
14
Егор Мосин
ЛЗ
36
Иван Любухин
ЦЗ
17
Кирилл Гуров
ЦЗ
51
Артем Куликов
ЦП
48
Артем Комаров
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
26
Антон Чебыкин
ПВ
91
Григорий Малафеев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Денис Клюев
Статистика матча Амкар-Пермь - Урал-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
1 : 0
25.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чембулатов
(Кострома)
Помощники судьи:
Александр Сахно (Ижевск)
Кирилл Червоткин (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Николай Зеленин (Пермь)
Делегат:
Азат Нуриев (Екатеринбург)
Инспектор:
Александр Костин (Москва)
Стадион:
Звезда
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