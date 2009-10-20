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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Штутгарт - Севилья
Штутгарт - Севилья: обзор матча 20 октября 2009
Штутгарт
20.10.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа G, 3 тур
1 : 3
Завершен
Севилья
74'
Элсон
23'
С. Скиллачи
55'
Х. Навас
72'
С. Скиллачи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Севилья
+4
Замена
А. Коне
️️️️
Ф. Кануте
Желтая карточка
А. Душер
ГОЛ! 1:3!
Элсон
Желтая карточка
И. Драгутинович
ГОЛ! 0:3!
С. Скиллачи
Пас отдал
И. Драгутинович
Желтая карточка
С. Таски
Замена
Элсон
️️️️
А. Глеб
Замена
П. Погребняк
️️️️
Какау
Замена
Т. Хитцльшпергер
️️️️
К. Треш
Желтая карточка
Ф. Наварро
ГОЛ! 0:2!
Х. Навас
Замена
А. Душер
️️️️
Л. Фабиано
Замена
Д. Перотти
️️️️
Адриано
ГОЛ! 0:1!
С. Скиллачи
Пас отдал
Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
23
Халид Булахруз
ЦЗ
35
Сердар Таски
(К)
ЦЗ
3
Рикардо Осорио
ПЗ
28
Кристиан Треш
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Александр Глеб
АП
18
Какау
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
20
Серхио Санчес
ПЗ
3
Адриано
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
8
Лоло
ЦП
11
Фредерик Кануте
(К)
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Элсон
ЦП
19
Ян Шимак
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Севилья
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Леманн
15
Бока
23
Булахруз
35
Таски
3
Осорио
28
Треш
8
Кузманович
28
Хедира
11
Глеб
20
Шибер
18
Какау
3-2-3-2
13
Варас
16
Навас
5
Скиллачи
3
Драгутинович
20
Санчес
3
Наварро
16
Зокора
8
Лоло
3
Адриано
9
Фабиано
11
Кануте
28
Треш
0
Хитцльшпергер
0
Хитцльшпергер
28
Треш
11
Глеб
7
Элсон
7
Элсон
11
Глеб
18
Какау
88
Погребняк
88
Погребняк
18
Какау
9
Фабиано
22
Душер
22
Душер
9
Фабиано
11
Кануте
2
Коне
2
Коне
11
Кануте
3
Адриано
8
Перотти
8
Перотти
3
Адриано
Остались в запасе
Штутгарт
Севилья
33
Александер Штольц
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Ян Шимак
АП
Главный тренер
Маркус Баббель
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Ян Шимак
АП
Остались в запасе
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Штутгарт - Севилья
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Помощники судьи:
Ари Бринк
Ханс тен Хоове (оба - Голландия)
Резервный судья:
Пол ван Букел (Голландия)
Делегат:
Янис Межецкис (Латвия)
Инспектор:
Шандор Пиллер (Венгрия)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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