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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Боавишта
Шавиш - Боавишта: обзор матча 27 мая 2023
Шавиш
27.05.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 34 тур
1 : 4
Завершен
Боавишта
46'
Э. Эрнандес
37'
С. Перес
42'
Р. Боженик
62'
Р. Боженик
81'
Г. Макута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шавиш - Боавишта
Красная карточка
И. Абасс
89'
85'
Замена
M.
️️️️
Р. Боженик
85'
Замена
B.
️️️️
С. Агра
81'
ГОЛ! 1:4!
Г. Макута
Пас отдал
Маса
72'
Замена
Ж. Силва
️️️️
С. Перес
72'
Замена
Маса
️️️️
Р. Мангаш
68'
Желтая карточка
С. Перес
Вторая желтая
Бенни
68'
Красная карточка
Гима
66'
Желтая карточка
Гима
66'
Желтая карточка
Бенни
66'
Замена
N. Obiora
️️️️
Ж. Мендеш
65'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Ж. Тейшейра
65'
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
64'
62'
ГОЛ! 1:3!
Р. Боженик
Пас отдал
Ибрахима
ГОЛ! 1:2!
Э. Эрнандес
46'
Замена
С. Круз
️️️️
Б. Ланга
46'
Замена
И. Абасс
️️️️
Н. Монте
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Р. Боженик
Пас отдал
С. Агра
37'
ГОЛ! 0:1!
С. Перес
Пас отдал
Г. Макута
Желтая карточка
Б. Ланга
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
5
Бруну Ланга
ЛЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
21
Гима
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦП
7
Бенни
ПВ
23
Эктор Эрнандес
ЦФ
Боавишта
13
Жоау Гонсалвеш
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
70
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ПЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
8
Ибрахима
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Шавиш
31
Родриго Моура
ВР
57
Сандру Круз
ЛЗ
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
Исса Абасс
ЛВ
11
Лютер Сингх
ЛВ
6
Сиди Сарр
ОП
8
Жоау Педру
ЦП
40
Nwankwo Obiora
ЦП
Боавишта
23
Сезар
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
23
Machado
ЦП
26
Жоэль Силва
ЦП
80
Berna
ЦП
11
Маса
АП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Витор
20
Монте
26
Понк
19
Витория
5
Ланга
77
Коррейя
18
Тейшейра
21
Гима
10
Мендеш
7
Бенни
23
Эрнандес
3-3-2-2
13
Гонсалвеш
79
Малхейру
23
Сассо
70
Оньемаечи
4
Каннон
8
Ибрахима
7
Мангаш
42
Макута
24
Перес
7
Агра
9
Боженик
5
Ланга
57
Круз
57
Круз
5
Ланга
18
Тейшейра
8
Педру
8
Педру
18
Тейшейра
10
Мендеш
40
40
10
Мендеш
20
Монте
7
Абасс
7
Абасс
20
Монте
9
Боженик
23
23
9
Боженик
24
Перес
26
Силва
26
Силва
24
Перес
7
Агра
80
80
7
Агра
7
Мангаш
11
Маса
11
Маса
7
Мангаш
Остались в запасе
Шавиш
Боавишта
31
Родриго Моура
ВР
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Лютер Сингх
ЛВ
23
Сезар
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
31
Родриго Моура
ВР
47
Гилерме
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Лютер Сингх
ЛВ
Остались в запасе
23
Сезар
ВР
20
Филипе Феррейра
ЛЗ
4
Робсон Рейс
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
59
Мартим Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Шавиш - Боавишта
4
3
1
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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