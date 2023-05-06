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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Жил Висенте
Санта-Клара - Жил Висенте: обзор матча 06 мая 2023
Санта-Клара
06.05.2023, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 31 тур
3 : 2
Завершен
Жил Висенте
23'
И. Ногейра
33'
Адриано
51'
М. Баби (П)
77'
Ф. Наварро (П)
80'
Б. Ауашерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санта-Клара - Жил Висенте
80'
ГОЛ! 3:2!
Б. Ауашерия
Пас отдал
Депу
77'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ф. Наварро
74'
Замена
Р. Уилсон
️️️️
В. Карвальо
Замена
Нану
️️️️
П. Санья
73'
Замена
К. Тагава
️️️️
М. Баби
73'
Замена
Рилдо
️️️️
Адриано
73'
65'
Желтая карточка
Г. Перейра
Замена
K. Misao
️️️️
Б. Алмейда
63'
62'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Г. Абурджания
62'
Замена
Депу
️️️️
Мурило
54'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
П. Тиба
54'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
Х. Боселли
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Баби
51'
45'
+2
Желтая карточка
Г. Абурджания
ГОЛ! 2:0!
Адриано
Пас отдал
Рикардинью
33'
ГОЛ! 1:0!
И. Ногейра
Пас отдал
П. Санья
23'
8'
Желтая карточка
В. Карвальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
12
Габриэль Батиста
ВР
32
МТ
ЛЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
8
Бруну Алмейда
ЛВ
21
Рикардинью
ЛВ
20
Адриано
ОП
6
Бруну Жордау
ЦП
11
Габриэл Силва
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
21
Хуан Боселли
ПВ
77
Мурило
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Санта-Клара
1
Рикарду Фернандеш
ВР
16
Итало
ЦЗ
6
Kento Misao
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
37
Рилдо
АП
10
Андрезинью
ПВ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
9
Walter González
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
19
Каня Фуджимото
АП
14
Роан Уилсон
АП
20
Билел Ауашерия
ПВ
40
Депу
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Батиста
32
МТ
40
Ногейра
3
Боатенг
95
Санья
20
Адриано
6
Жордау
21
Рикардинью
8
Алмейда
17
Баби
11
Силва
4-1-2-1-2
42
Эндрю
27
Карраша
44
Араужо
26
Фернандеш
3
Марин
6
Карвальо
8
Абурджания
25
Педру Тиба
21
Боселли
9
Наварро
77
Мурило
8
Алмейда
6
6
8
Алмейда
95
Санья
14
Нану
14
Нану
95
Санья
20
Адриано
37
Рилдо
37
Рилдо
20
Адриано
17
Баби
11
Тагава
11
Тагава
17
Баби
8
Абурджания
55
Перейра
55
Перейра
8
Абурджания
25
Педру Тиба
19
Фуджимото
19
Фуджимото
25
Педру Тиба
6
Карвальо
14
Уилсон
14
Уилсон
6
Карвальо
21
Боселли
20
Ауашерия
20
Ауашерия
21
Боселли
77
Мурило
40
Депу
40
Депу
77
Мурило
Остались в запасе
Санта-Клара
Жил Висенте
1
Рикарду Фернандеш
ВР
16
Итало
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
10
Андрезинью
ПВ
9
Walter González
ЦФ
Главный тренер
Мариу Силва
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
1
Рикарду Фернандеш
ВР
16
Итало
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
10
Андрезинью
ПВ
9
Walter González
ЦФ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
4
Manuel Lopes
ЦЗ
Главный тренер
Мариу Силва
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Санта-Клара - Жил Висенте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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