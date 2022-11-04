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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - ЦСКА (мол)
Спартак М (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 04 ноября 2022
Спартак М (мол)
04.11.2022, пятница, 17:00
Россия. МФЛ, 17 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
78'
Я. Крашевский
81'
Д. Иванников
56'
С. Лапинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак М (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+5
Красная карточка
Я. Арбузов
90'
+3
Желтая карточка
Г. Хизриев
90'
+2
Замена
Р. Оздоев
️️️️
Д. Гурченко
90'
Желтая карточка
Р. Оздоев
90'
Желтая карточка
Д. Першин
Желтая карточка
М. Волков
90'
88'
Замена
М. Гайнов
️️️️
М. Пестов
Замена
Т. Ким
️️️️
М. Офицеров
84'
84'
Замена
Я. Арбузов
️️️️
М. Кисляк
ГОЛ! 2:1!
Д. Иванников
81'
ГОЛ! 1:1!
Я. Крашевский
Пас отдал
Е. Чистяков
78'
Замена
А. Гурылев
️️️️
В. Шитов
77'
76'
Замена
Г. Хизриев
️️️️
Е. Носков
Желтая карточка
Д. Курошев
71'
Замена
Я. Крашевский
️️️️
А. Быковский
69'
62'
Вторая желтая
А. Грачев
60'
Желтая карточка
А. Грачев
57'
Красная карточка
М. Мадорский
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Лапинский
Пас отдал
Р. Ченчиков
Желтая карточка
В. Шитов
50'
46'
Замена
Р. Ченчиков
️️️️
Е. Шевелев
Замена
М. Пилипенко
️️️️
А. Гунько
46'
Желтая карточка
Д. Иванников
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
95
Михаил Волков
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
63
Егор Чистяков
ЦЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
2
Никита Бозов
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
6
Андрей Ишутин
ОП
7
Артемий Гунько
АП
27
Максим Офицеров
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Романов
ЦСКА (мол)
45
Данила Боков
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
87
Сергей Васильев
ЦЗ
79
Денис Першин
ЦЗ
74
Александр Грачев
ПЗ
94
Алексей Сливин
ЦП
58
Макар Пестов
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Егор Шевелев
ПВ
18
Даниил Гурченко
ПВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Спартак М (мол)
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Тимофей Данилов
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
71
Никита Постников
ОП
25
Михаил Пилипенко
АП
33
Артем Сидоренков
ПВ
21
Сергей Гайдук
ПВ
9
Тимур Ким
ЦФ
ЦСКА (мол)
95
Вадим Цветков
ВР
19
Гамзат Хизриев
ЛЗ
76
Матвей Мадорский
ЛЗ
75
Роман Ченчиков
АП
27
Руслан Оздоев
ПВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
3-3-3-1
95
Волков
37
Веденеев
2
Бозов
41
Курошев
23
Иванников
6
Ишутин
63
Чистяков
27
Офицеров
7
Гунько
17
Шитов
84
Быковский
4-2-3-1
45
Боков
74
Грачев
87
Васильев
79
Першин
91
Носков
94
Сливин
58
Пестов
18
Гурченко
31
Кисляк
17
Шевелев
93
Лапинский
84
Быковский
5
Крашевский
5
Крашевский
84
Быковский
7
Гунько
25
Пилипенко
25
Пилипенко
7
Гунько
17
Шитов
17
Гурылев
17
Гурылев
17
Шитов
27
Офицеров
9
Ким
9
Ким
27
Офицеров
17
Шевелев
75
Ченчиков
75
Ченчиков
17
Шевелев
91
Носков
19
Хизриев
19
Хизриев
91
Носков
18
Гурченко
27
Оздоев
27
Оздоев
18
Гурченко
58
Пестов
11
Гайнов
11
Гайнов
58
Пестов
31
Кисляк
19
Арбузов
19
Арбузов
31
Кисляк
Остались в запасе
Спартак М (мол)
ЦСКА (мол)
86
Илья Тихомиров
ВР
52
Тимофей Данилов
ЦЗ
33
Артем Сидоренков
ПВ
71
Никита Постников
ОП
21
Сергей Гайдук
ПВ
Главный тренер
Вадим Романов
76
Матвей Мадорский
ЛЗ
95
Вадим Цветков
ВР
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
86
Илья Тихомиров
ВР
52
Тимофей Данилов
ЦЗ
33
Артем Сидоренков
ПВ
71
Никита Постников
ОП
21
Сергей Гайдук
ПВ
Остались в запасе
76
Матвей Мадорский
ЛЗ
95
Вадим Цветков
ВР
Главный тренер
Вадим Романов
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча Спартак М (мол) - ЦСКА (мол)
4
3
4
Красные карточки
0
3
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
5 : 2
20.11.2026
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Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
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Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
3 : 2
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Информация о матче
Стадион:
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