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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Анкарагюджю
Трабзонспор - Анкарагюджю: обзор матча 08 мая 2023
Трабзонспор
08.05.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Анкарагюджю
45+1'
У. Бозок
62'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Анкарагюджю
Замена
С. Асан
️️️️
У. Бозок
90'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Й. Стригер Ларсен
90'
87'
Замена
Педринью
️️️️
Э. Килинк
77'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Т. Антальялы
77'
Замена
Ф. Узюм
️️️️
Г. Беридзе
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Гомес
74'
Замена
А. Омюр
️️️️
М. Гамшик
74'
ГОЛ! 2:0!
У. Бозок
Пас отдал
Д. Хасполат
62'
56'
Замена
Г. Беридзе
️️️️
А. Канкая
48'
Желтая карточка
Т. Антальялы
46'
Замена
Л. Диак
️️️️
Г. Жахид
ГОЛ! 1:0!
У. Бозок
Пас отдал
М. Бартра
45'
+1
10'
Красная карточка
С. Кициу
Желтая карточка
Д. Хасполат
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
16
Андрей Джоканович
ОП
11
Гаяс Жахид
ЦП
6
Атакан Канкая
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
88
Эмирхан Заман
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
8
Педринью
АП
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Чакир
77
Бослук
4
Тюркмен
5
Бартра
17
Эльмали
34
Хасполат
17
Стригер Ларсен
17
Гамшик
10
Барди
9
Гомес
17
Бозок
4-2-2-2
23
Аккан
70
Кициу
4
Кызылдаг
18
Муякич
23
Ганоушек
14
Антальялы
16
Джоканович
11
Жахид
6
Канкая
9
Соу
11
Килинк
17
Бозок
61
Асан
61
Асан
17
Бозок
9
Гомес
5
Гбамен
5
Гбамен
9
Гомес
17
Гамшик
33
Омюр
33
Омюр
17
Гамшик
17
Стригер Ларсен
8
Маркович
8
Маркович
17
Стригер Ларсен
11
Жахид
25
Диак
25
Диак
11
Жахид
14
Антальялы
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
14
Антальялы
Беридзе
88
Узюм
88
Узюм
Беридзе
11
Килинк
8
Педринью
8
Педринью
11
Килинк
6
Канкая
7
Беридзе
7
Беридзе
6
Канкая
Остались в запасе
Трабзонспор
Анкарагюджю
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
88
Эмирхан Заман
ЦЗ
97
Юсуф Языджи
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
13
Бахадир Гюндердю
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
88
Эмирхан Заман
ЦЗ
97
Юсуф Языджи
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Трабзонспор - Анкарагюджю
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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