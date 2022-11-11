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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Трабзонспор
Анкарагюджю - Трабзонспор: обзор матча 11 ноября 2022
Анкарагюджю
11.11.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
74'
Т. Чигерчи (П)
70'
Э. Барди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Трабзонспор
90'
+7
Желтая карточка
У. Бозок
Желтая карточка
Н. Муякич
90'
+7
Замена
Л. Диак
️️️️
Педринью
79'
Замена
О. Джейлан
️️️️
Я. Гюрелер
79'
77'
Замена
М. Сиопис
️️️️
М. Гамшик
77'
Замена
У. Бозок
️️️️
Ж. Гбамен
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Чигерчи
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барди
Пас отдал
М. Гомес
Замена
Г. Жахид
️️️️
Т. Антальялы
67'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Беридзе
66'
57'
Замена
Н. Унювар
️️️️
А. Омюр
Замена
Хесе
️️️️
Э. Килинк
57'
46'
Замена
С. Денсвил
️️️️
В. Уго
46'
Замена
Джанини
️️️️
Ю. Языджи
Желтая карточка
Я. Гюрелер
26'
14'
Желтая карточка
В. Уго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
10
Энис Барди
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Анкарагюджю
1
Нуруллах Аслан
ВР
77
Огюз Джейлан
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
88
Пепе
ЦП
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
4-2-2-2
13
Гюндердю
17
Гюрелер
26
Радакович
18
Муякич
24
Малку
38
Чигерчи
14
Антальялы
7
Беридзе
8
Педринью
11
Килинк
9
Соу
4-1-2-2-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
5
Бартра
14
Уго
17
Эльмали
5
Гбамен
17
Гамшик
33
Омюр
97
Языджи
10
Барди
9
Гомес
17
Гюрелер
77
Джейлан
77
Джейлан
17
Гюрелер
8
Педринью
25
Диак
25
Диак
8
Педринью
7
Беридзе
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Беридзе
14
Антальялы
11
Жахид
11
Жахид
14
Антальялы
11
Килинк
10
Хесе
10
Хесе
11
Килинк
14
Уго
4
Денсвил
4
Денсвил
14
Уго
17
Гамшик
6
Сиопис
6
Сиопис
17
Гамшик
33
Омюр
37
Унювар
37
Унювар
33
Омюр
5
Гбамен
17
Бозок
17
Бозок
5
Гбамен
97
Языджи
21
Джанини
21
Джанини
97
Языджи
Остались в запасе
Анкарагюджю
Трабзонспор
1
Нуруллах Аслан
ВР
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
88
Пепе
ЦП
Главный тренер
Мустафа Далчи
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Нуруллах Аслан
ВР
6
Атакан Канкая
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
88
Пепе
ЦП
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Анкарагюджю - Трабзонспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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