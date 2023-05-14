Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Цюрих
Янг Бойз - Цюрих: обзор матча 14 мая 2023
Янг Бойз
14.05.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Цюрих
21'
Л. Блум
29'
Б. Красники (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Цюрих
Желтая карточка
М. Элиа
85'
75'
Желтая карточка
Ш. Конде
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
74'
74'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Ф. Рохнер
73'
Замена
Д. Окита
️️️️
А. Маркезано
65'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Б. Красники
Замена
К. Имери
️️️️
Ф. Угринич
63'
Замена
Л. Бенито
️️️️
У. Гарсия
63'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Ррудхани
63'
61'
Желтая карточка
Ф. Алити
Замена
С. Зесигер
️️️️
Ф. Лустенбергер
46'
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Красники
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
28'
ГОЛ! 1:0!
Л. Блум
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
23
Филип Угринич
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
Главный тренер
Франко Фода
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Кастриот Имери
ОП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
4-4-2
1
Келлер
25
Гарсия
12
Аменда
28
Лустенбергер
27
Блум
77
Ррудхани
30
Лаупер
32
Ридер
23
Угринич
17
Нсаме
12
Элиа
4-1-3-2
25
Брехнер
5
Алити
25
Катич
2
Камбери
4
Омераджич
18
Мэттью
27
Рохнер
44
Конде
19
Маркезано
7
Красники
3
Герреро
25
Гарсия
23
Бенито
23
Бенито
25
Гарсия
28
Лустенбергер
15
Зесигер
15
Зесигер
28
Лустенбергер
23
Угринич
30
Имери
30
Имери
23
Угринич
77
Ррудхани
16
Фасснахт
16
Фасснахт
77
Ррудхани
17
Нсаме
10
Иттен
10
Иттен
17
Нсаме
7
Красники
10
Селнаэс
10
Селнаэс
7
Красники
19
Маркезано
14
Окита
14
Окита
19
Маркезано
27
Рохнер
9
Шимич
9
Шимич
27
Рохнер
Остались в запасе
Янг Бойз
Цюрих
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
14
Мигел Чайва
ОП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Янг Бойз - Цюрих
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
Новости команд
Все
Янг Бойз
Цюрих
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+