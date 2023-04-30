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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Люцерн
Янг Бойз - Люцерн: обзор матча 30 апреля 2023
Янг Бойз
30.04.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
5 : 1
Завершен
Люцерн
33'
Ж. Нсаме
38'
К. Фасснахт
44'
С. Лаупер
61'
Ф. Ридер
80'
С. Иттен
41'
А. Аменда (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Люцерн
ГОЛ! 5:1!
С. Иттен
Пас отдал
К. Имери
80'
80'
Замена
B. Mbunga-Kimpioka
️️️️
Л. Виллигер
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
М. Элиа
79'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Ф. Угринич
79'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
Ф. Ридер
79'
73'
Замена
N. Rupp
️️️️
М. Дрегер
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
70'
Замена
К. Имери
️️️️
К. Фасснахт
70'
68'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Н. Белоко
ГОЛ! 4:1!
Ф. Ридер
61'
59'
Желтая карточка
И. Бека
Желтая карточка
К. Фасснахт
50'
ГОЛ! 3:1!
С. Лаупер
44'
41'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Аменда
ГОЛ! 2:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ф. Ридер
38'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Ф. Угринич
33'
24'
Желтая карточка
Н. Белоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
6
Мамади Дьямбу
ОП
20
Noah Rupp
ЦП
14
Luuk Breedijk
ЦП
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
3-1-4-2
1
Расьоппи
25
Гарсия
15
Зесигер
12
Аменда
14
Чайва
30
Лаупер
23
Угринич
32
Ридер
16
Фасснахт
12
Элиа
17
Нсаме
3-3-3-1
27
Мюллер
2
30
Бека
14
Жакес
20
Дорн
30
Яшари
37
Дрегер
16
Белоко
17
Фридек
11
Шурпф
27
Виллигер
32
Ридер
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
32
Ридер
23
Угринич
77
Ррудхани
77
Ррудхани
23
Угринич
16
Фасснахт
30
Имери
30
Имери
16
Фасснахт
12
Элиа
99
Монтейру
99
Монтейру
12
Элиа
17
Нсаме
10
Иттен
10
Иттен
17
Нсаме
16
Белоко
6
Дьямбу
6
Дьямбу
16
Белоко
37
Дрегер
20
20
37
Дрегер
27
Виллигер
75
75
27
Виллигер
Остались в запасе
Янг Бойз
Люцерн
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Luuk Breedijk
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
14
Luuk Breedijk
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Янг Бойз - Люцерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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