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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 23 апреля 2023
Цюрих
23.04.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
57'
Д. Окита (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
85'
Красная карточка
Л. Даяку
84'
Замена
А. Бесио
️️️️
К. Витциг
Замена
Р. Шимич
️️️️
Д. Окита
84'
83'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
Замена
Б. Красники
️️️️
Б. Джемаили
74'
Замена
С. Ходжа
️️️️
Н. Бораниясевич
74'
Желтая карточка
М. Криезиу
62'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Окита
57'
57'
Замена
Л. Даяку
️️️️
В. Геббельс
46'
Замена
М. Маглица
️️️️
А. Вальчи
46'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ч. Аколо
46'
Замена
Ю. Фон Мос
️️️️
Э. Латте-Лат
35'
Желтая карточка
А. Вальчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
22
Айзек Шмидт
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
7
Бледиан Красники
АП
3
Селмин Ходжа
ПВ
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
17
Алессандро Крауши
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
43
Леон Даяку
ЦФ
23
Алессио Бесио
ЦФ
3-1-4-2
25
Брехнер
4
Омераджич
5
Алити
31
Криезиу
18
Мэттью
44
Конде
21
Джемаили
19
Маркезано
28
Бораниясевич
3
Герреро
14
Окита
2-3-3-2
1
Зиги
5
Вальчи
20
Стержиу
6
Суттер
88
Квинтийя
21
Гуйемено
22
Шмидт
7
Витциг
13
Карлен
29
Латте-Лат
77
Аколо
21
Джемаили
7
Красники
7
Красники
21
Джемаили
28
Бораниясевич
3
Ходжа
3
Ходжа
28
Бораниясевич
14
Окита
9
Шимич
9
Шимич
14
Окита
5
Вальчи
6
Маглица
6
Маглица
5
Вальчи
77
Аколо
69
Геббельс
69
Геббельс
77
Аколо
29
Латте-Лат
81
Фон Мос
81
Фон Мос
29
Латте-Лат
Геббельс
43
Даяку
43
Даяку
Геббельс
7
Витциг
23
Бесио
23
Бесио
7
Витциг
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
25
Лукаш Ватковяк
ВР
17
Алессандро Крауши
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
20
Calixte Ligue
ЦФ
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
17
Алессандро Крауши
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Ранди Шнайдер
АП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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