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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Цюрих
Санкт-Галлен - Цюрих: обзор матча 02 апреля 2023
Санкт-Галлен
02.04.2023, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Цюрих
44'
Ж. Гуйемено
51'
Э. Латте-Лат
26'
Т. Айегун
56'
Д. Окита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Цюрих
90'
+3
Желтая карточка
М. Криезиу
Вторая желтая
Л. Даяку
90'
+2
85'
Вторая желтая
Б. Омераджич
78'
Замена
C. Ligue
️️️️
А. Маркезано
78'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Б. Красники
Желтая карточка
Л. Даяку
73'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ж. Гуйемено
72'
Замена
Г. Карлен
️️️️
А. Вальчи
71'
Желтая карточка
Л. Стержиу
70'
66'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
56'
ГОЛ! 2:2!
Д. Окита
Пас отдал
А. Маркезано
Желтая карточка
Б. Стильхарт
52'
ГОЛ! 2:1!
Э. Латте-Лат
Пас отдал
К. Витциг
51'
46'
Замена
Д. Окита
️️️️
Т. Айегун
Замена
Л. Даяку
️️️️
Р. Шнайдер
46'
44'
Желтая карточка
Б. Джемаили
44'
Желтая карточка
Я. Брехнер
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Л. Гертлер
44'
36'
Желтая карточка
Б. Омераджич
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Айегун
Пас отдал
Б. Джемаили
23'
Желтая карточка
Ф. Алити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Санкт-Галлен
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Алессандро Крауши
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
6
Патрик Суттер
ПП
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
14
Джонатан Окита
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
3-5-1-1
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
5
Вальчи
88
Квинтийя
7
Витциг
21
Гуйемено
16
Шнайдер
16
Гертлер
4
Стильхарт
29
Латте-Лат
4-1-3-1-1
25
Брехнер
31
Криезиу
2
Камбери
5
Алити
4
Омераджич
18
Мэттью
28
Бораниясевич
19
Маркезано
21
Джемаили
7
Красники
15
Айегун
5
Вальчи
13
Карлен
13
Карлен
5
Вальчи
21
Гуйемено
69
Геббельс
69
Геббельс
21
Гуйемено
16
Шнайдер
43
Даяку
43
Даяку
16
Шнайдер
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
15
Айегун
14
Окита
14
Окита
15
Айегун
19
Маркезано
20
20
19
Маркезано
7
Красники
9
Шимич
9
Шимич
7
Красники
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Цюрих
17
Алессандро Крауши
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Живко Костадинович
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
17
Алессандро Крауши
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
23
Алессио Бесио
ЦФ
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Санкт-Галлен - Цюрих
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
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Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
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