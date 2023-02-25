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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Янг Бойз
Цюрих - Янг Бойз: обзор матча 25 февраля 2023
Цюрих
25.02.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
40'
Д. Окита
75'
Т. Айегун
57'
Ж. Монтейру
84'
К. Фасснахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Янг Бойз
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Красники
86'
84'
ГОЛ! 2:2!
К. Фасснахт
78'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
К. Имери
ГОЛ! 2:1!
Т. Айегун
75'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Р. Шимич
73'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Окита
73'
65'
Замена
М. Элиа
️️️️
Д. Ррудхани
65'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Ф. Угринич
57'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Монтейру
Пас отдал
Д. Ррудхани
Желтая карточка
М. Криезиу
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Окита
Пас отдал
Н. Бораниясевич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
20
Calixte Ligue
ЦФ
Янг Бойз
23
Лорис Бенито
ЛЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
4-2-2-2
25
Брехнер
4
Омераджич
2
Камбери
31
Криезиу
5
Алити
44
Конде
28
Бораниясевич
7
Красники
14
Окита
9
Шимич
15
Айегун
4-1-3-2
1
Расьоппи
27
Блум
12
Аменда
15
Зесигер
25
Гарсия
30
Имери
19
Ниасс
23
Угринич
77
Ррудхани
10
Иттен
99
Монтейру
7
Красники
16
Хорншух
16
Хорншух
7
Красники
9
Шимич
21
Джемаили
21
Джемаили
9
Шимич
14
Окита
27
Рохнер
27
Рохнер
14
Окита
23
Угринич
32
Ридер
32
Ридер
23
Угринич
30
Имери
16
Фасснахт
16
Фасснахт
30
Имери
77
Ррудхани
12
Элиа
12
Элиа
77
Ррудхани
Остались в запасе
Цюрих
Янг Бойз
1
Живко Костадинович
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
23
Лорис Бенито
ЛЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
27
Илан Саутер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
18
Даниэль Барни
ЛВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Цюрих - Янг Бойз
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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