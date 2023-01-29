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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Санкт-Галлен
Цюрих - Санкт-Галлен: обзор матча 29 января 2023
Цюрих
29.01.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
88'
Ж. Гуйемено (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Санкт-Галлен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Гуйемено
88'
86'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
81'
Замена
А. Вальчи
️️️️
Б. Стильхарт
81'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
M. Kempter
Замена
А. Маркезано
️️️️
Т. Айегун
78'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Д. Окита
78'
76'
Замена
Л. Даяку
️️️️
Ч. Аколо
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
68'
Замена
Л. Камбери
️️️️
А. Герреро
67'
66'
Замена
В. Геббельс
️️️️
К. Витциг
46'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Р. Азеведо
45'
Желтая карточка
Р. Азеведо
Замена
М. Хорншух
️️️️
Р. Шимич
20'
Желтая карточка
Р. Шимич
19'
Красная карточка
Б. Красники
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Санкт-Галлен
5
Альберт Вальчи
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
17
Алессандро Крауши
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
3-2-3-2
25
Брехнер
4
Омераджич
5
Алити
25
Катич
44
Конде
28
Бораниясевич
3
Герреро
7
Красники
14
Окита
9
Шимич
15
Айегун
3-5-1-1
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
24
88
Квинтийя
17
Азеведо
21
Гуйемено
4
Стильхарт
7
Витциг
16
Гертлер
77
Аколо
9
Шимич
16
Хорншух
16
Хорншух
9
Шимич
3
Герреро
2
Камбери
2
Камбери
3
Герреро
15
Айегун
19
Маркезано
19
Маркезано
15
Айегун
14
Окита
27
Рохнер
27
Рохнер
14
Окита
4
Стильхарт
5
Вальчи
5
Вальчи
4
Стильхарт
24
34
Гвидотти
34
Гвидотти
24
7
Витциг
69
Геббельс
69
Геббельс
7
Витциг
77
Аколо
43
Даяку
43
Даяку
77
Аколо
17
Азеведо
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
17
Азеведо
Остались в запасе
Цюрих
Санкт-Галлен
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
17
Алессандро Крауши
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
3
Селмин Ходжа
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
Остались в запасе
17
Алессандро Крауши
ЦП
8
Leonhard Munst
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Цюрих - Санкт-Галлен
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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