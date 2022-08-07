Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Янг Бойз
Базель - Янг Бойз: обзор матча 07 августа 2022
Базель
07.08.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Янг Бойз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Янг Бойз
Желтая карточка
Д. Ндой
90'
+3
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Л. Миллар
85'
Замена
А. Салаи
️️️️
А. Зекири
75'
Желтая карточка
М. Хитц
65'
61'
Замена
С. Иттен
️️️️
Ж. Нсаме
31'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
Л. Бенито
27'
Желтая карточка
Ж. Нсаме
Желтая карточка
В. Бюргер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
3
Арнау Комас
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Анди Диуф
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
32
Фабиан Ридер
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
47
Сайфаллах Лтайеф
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
4-2-2-2
1
Хитц
18
Лопес
4
Нуху
3
Пельмар
3
Комас
18
Бюргер
17
Диуф
17
Миллар
14
Ндой
9
Зекири
11
Амдуни
4-3-1-2
16
фон Бальмус
27
Блум
5
Камара
15
Зесигер
23
Бенито
32
Ридер
19
Ниасс
4
Сьерро
13
Нгамале
12
Элиа
17
Нсаме
9
Зекири
11
Салаи
11
Салаи
9
Зекири
17
Миллар
47
Лтайеф
47
Лтайеф
17
Миллар
23
Бенито
21
Лефор
21
Лефор
23
Бенито
17
Нсаме
10
Иттен
10
Иттен
17
Нсаме
Остались в запасе
Базель
Янг Бойз
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
19
Дариан Малес
ЦФ
24
Тициан Туши
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Расьоппи
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фрай
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Базель - Янг Бойз
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Новости команд
Все
Базель
Янг Бойз
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
«Штутгарт» – «Янг Бойз»: прогноз и ставки на матч 29 января 2026 с коэффициентом 1.84
28 января
Лига Европы. Эмери победил Тедеско, Станкович выиграл с «Црвеной Звездой» и другие результаты
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
«Янг Бойз» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.45
21 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+