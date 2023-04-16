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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Кортрейк
Антверпен - Кортрейк: обзор матча 16 апреля 2023
Антверпен
16.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Кортрейк
71'
А. Муджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Кортрейк
Замена
К. Скотт
️️️️
В. Янссен
88'
79'
Замена
Н. Мехсату
️️️️
М. Регали
79'
Замена
Н. Дир
️️️️
А. Сыч
72'
Замена
Д. Энен
️️️️
М. Бруно
ГОЛ! 1:0!
А. Муджа
Пас отдал
А. Вермерен
71'
68'
Желтая карточка
М. Бруно
Замена
Г. Авила
️️️️
Р. Де Лат
66'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Кейта
66'
Замена
М. Баликвиша
️️️️
Д. Керк
66'
61'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
П. Хабиб Гуйе
61'
Замена
А. Кадри
️️️️
Д. Мбайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
17
Мартин Регали
ЛВ
5
Алексей Сыч
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
8
Давид Энен
ЦФ
4-2-3-1
1
Бутез
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
51
Пачо
25
Батай
48
Вермерен
16
Кейта
7
Муджа
9
Керк
14
Стенгс
14
Янссен
4-1-2-2-2
23
Ванденберге
3
Атемона
2
Васински
7
Селемани
4
Ватанабе
5
Сыч
10
Лончар
17
Бруно
11
Мбайо
17
Регали
20
Авенатти
77
Гуйе
2
Де Лат
13
Авила
13
Авила
2
Де Лат
16
Кейта
80
Юсуф
80
Юсуф
16
Кейта
14
Янссен
10
Скотт
10
Скотт
14
Янссен
9
Керк
7
Баликвиша
7
Баликвиша
9
Керк
5
Сыч
44
Дир
44
Дир
5
Сыч
17
Регали
8
Мехсату
8
Мехсату
17
Регали
11
Мбайо
37
Кадри
37
Кадри
11
Мбайо
77
Гуйе
9
Мессауди
9
Мессауди
77
Гуйе
17
Бруно
8
Энен
8
Энен
17
Бруно
Остались в запасе
Антверпен
Кортрейк
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
16
Максим Деман
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
20
Кобе Корбани
ЦЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Антверпен - Кортрейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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