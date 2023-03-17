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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Генк
Серкль Брюгге - Генк: обзор матча 17 марта 2023
Серкль Брюгге
17.03.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Генк
40'
А. Уэда
54'
Д. Пайнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Генк
Замена
С. Мянго
️️️️
А. Уэда
90'
+5
90'
+3
Замена
А. Пресиадо
️️️️
М. Трезор
Желтая карточка
Й. Даланд
88'
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
А. Франсис
86'
79'
Замена
Й. Сор
️️️️
М. Саматта
78'
Замена
А. Уаттара
️️️️
П. Грошовски
Желтая карточка
А. Франсис
77'
73'
Желтая карточка
Д. Муньос
Замена
Д. Хотич
️️️️
Я. Гбоу
71'
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
М. Саматта
ГОЛ! 1:0!
А. Уэда
Пас отдал
Я. Гбоу
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
2
Оливье Деман
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серкль Брюгге
89
Sébastien Bruzzese
ВР
13
Сенна Мянго
ЦЗ
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
40
Xander Martlé
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
8
Николас Кастро
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
4-1-3-3
5
Попович
5
Равик
2
Даланд
41
Сике
28
ван дер Брюгген
24
Сомерс
17
Франсис
2
Деман
18
Уэда
17
34
Гбоу
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
15
Садик
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
38
Саматта
18
Уэда
13
Мянго
13
Мянго
18
Уэда
17
Франсис
34
Ванхутте
34
Ванхутте
17
Франсис
34
Гбоу
10
Хотич
10
Хотич
34
Гбоу
31
Трезор
23
Пресиадо
23
Пресиадо
31
Трезор
17
Грошовски
32
Уаттара
32
Уаттара
17
Грошовски
38
Саматта
11
Сор
11
Сор
38
Саматта
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Генк
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
40
Xander Martlé
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
89
Sébastien Bruzzese
ВР
24
Jean Marcelin
ЦЗ
8
Робб Декостер
ПЗ
40
Xander Martlé
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Серкль Брюгге - Генк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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