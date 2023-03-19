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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Шарлеруа
Антверпен - Шарлеруа: обзор матча 19 марта 2023
Антверпен
19.03.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Шарлеруа
15'
Ю. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Шарлеруа
85'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
Ю. Баджи
85'
Замена
V. Ozornwafor
️️️️
М. Илаймахаритра
Замена
К. Скотт
️️️️
А. Муджа
85'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Кейта
80'
62'
Замена
М. Букамир
️️️️
А. Хоссейнзаде
60'
Вторая желтая
Д. Марк
55'
Желтая карточка
Д. Чачуа
53'
Желтая карточка
Д. Марк
36'
Желтая карточка
Э. Коффи
15'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Баджи
Пас отдал
А. Зорган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
80
Альхассан Юсуф
ОП
17
Abderahmane Soussi
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Шарлеруа
44
Мехди Букамир
ЦЗ
38
Дан Хейманс
АП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
15
Josue Doke
ЦФ
3-2-2-3
1
Бутез
51
Пачо
2
Де Лат
25
Батай
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
4
ван ден Бош
7
Баликвиша
7
Муджа
9
Керк
3-1-2-2-2
12
Коффи
25
Андреу
25
Марк
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
8
Зорган
7
Мбенза
38
Чачуа
99
Хоссейнзаде
20
Баджи
15
Байо
16
Кейта
80
Юсуф
80
Юсуф
16
Кейта
7
Муджа
10
Скотт
10
Скотт
7
Муджа
99
Хоссейнзаде
44
Букамир
44
Букамир
99
Хоссейнзаде
20
Баджи
38
Хейманс
38
Хейманс
20
Баджи
23
Илаймахаритра
26
26
23
Илаймахаритра
Остались в запасе
Антверпен
Шарлеруа
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
17
Abderahmane Soussi
ЦП
15
Josue Doke
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
17
Abderahmane Soussi
ЦП
Остались в запасе
15
Josue Doke
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Антверпен - Шарлеруа
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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Антверпен
Шарлеруа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
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2025.04.19 15:58
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
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