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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Гент
Зюлте-Варегем - Гент: обзор матча 12 марта 2023
Зюлте-Варегем
12.03.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
2 : 6
Завершен
Гент
51'
T. Derijck
65'
Й. Фоссен
37'
Ж. де Сар
41'
А. Кастро-Монтес
52'
Д. Орбан
67'
Д. Орбан
75'
Д. Орбан
83'
Д. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Гент
87'
Замена
Р. ван ден Берг
️️️️
Ж. де Сар
Замена
W. De Buyser
️️️️
Н. Мироши
84'
Замена
К. Палумец
️️️️
А. Фадера
84'
83'
ГОЛ! 2:6!
Д. Орбан
Пас отдал
Л. Депуатр
76'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Х. Хонг
75'
ГОЛ! 2:5!
Д. Орбан
Пас отдал
Нуриу
69'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Кумс
68'
Замена
М. Фофана
️️️️
А. Кастро-Монтес
68'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
У. Кюйперс
67'
ГОЛ! 2:4!
Д. Орбан
ГОЛ! 2:3!
Й. Фоссен
Пас отдал
А. Ндур
65'
63'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
Замена
А. Ндур
️️️️
Б. Сермо
58'
Замена
А. Сиссако
️️️️
Н. Ромменс
58'
52'
ГОЛ! 1:3!
Д. Орбан
ГОЛ! 1:2!
T. Derijck
Пас отдал
Н. Ромменс
51'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Кастро-Монтес
Пас отдал
М. Самуас
37'
ГОЛ! 0:1!
Ж. де Сар
Пас отдал
К. Пиатковски
Желтая карточка
А. Фадера
22'
Замена
Б. Сермо
️️️️
А. Чиранни
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Sammy Bossut
ВР
4
Timothy Derijck
ЦЗ
4
Кароль Фила
ПЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
8
Николас Ромменс
ЦП
29
Lukas Willen
ЦП
22
Кристиан Брюлс
АП
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Зюлте-Варегем
1
Louis Bostyn
ВР
5
Бент Сермо
ПЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
80
Кевор Палумец
ЦП
59
Dylan Demuynck
ЦП
57
Wout De Buyser
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
10
Йенс Хеуге
ЛВ
27
Руне ван ден Берг
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-1-2-2-2
1
4
Фила
4
2
Чиранни
20
Мироши
8
Ромменс
29
39
Фадера
22
Брюлс
9
Фоссен
9
Гано
4-4-2
1
Нарди
91
Пиатковски
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
4
де Сар
24
Кумс
18
Самуас
20
Хонг
99
Кюйперс
99
Орбан
2
Чиранни
5
Сермо
5
Сермо
2
Чиранни
8
Ромменс
8
Сиссако
8
Сиссако
8
Ромменс
39
Фадера
80
Палумец
80
Палумец
39
Фадера
Сермо
25
Ндур
25
Ндур
Сермо
20
Мироши
57
57
20
Мироши
4
де Сар
27
ван ден Берг
27
ван ден Берг
4
де Сар
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
20
Хонг
10
Хеуге
10
Хеуге
20
Хонг
17
Кастро-Монтес
39
Фофана
39
Фофана
17
Кастро-Монтес
99
Кюйперс
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Кюйперс
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Гент
1
Louis Bostyn
ВР
59
Dylan Demuynck
ЦП
Главный тренер
Франки Дюри
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Louis Bostyn
ВР
59
Dylan Demuynck
ЦП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Франки Дюри
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Зюлте-Варегем - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
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