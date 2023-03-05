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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Мехелен
Антверпен - Мехелен: обзор матча 05 марта 2023
Антверпен
05.03.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Мехелен
15'
Ю. Эккеленкамп
32'
Ю. Эккеленкамп
42'
Д. Керк
69'
Д. Керк
82'
М. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Мехелен
ГОЛ! 5:0!
М. Баликвиша
Пас отдал
Д. Керк
82'
81'
Замена
E. Agyei
️️️️
Н. Сторм
Замена
М. Баликвиша
️️️️
А. Муджа
72'
Замена
К. Корбани
️️️️
Й. Батай
72'
71'
Желтая карточка
Д. Бейтс
ГОЛ! 4:0!
Д. Керк
Пас отдал
В. Янссен
69'
64'
Замена
Й. Маледе
️️️️
А. Да Крус
Замена
К. Скотт
️️️️
Ю. Эккеленкамп
60'
Желтая карточка
В. Пачо
55'
46'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
L. Bijker
46'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
J. Vanlerberghe
ГОЛ! 3:0!
Д. Керк
Пас отдал
Ю. Эккеленкамп
42'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эккеленкамп
32'
25'
Желтая карточка
L. Bijker
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эккеленкамп
Пас отдал
М. Кейта
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
13
Гастон Авила
ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
14
Noa Wyns
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бутез
13
Авила
51
Пачо
25
Батай
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
4
ван ден Бош
7
Муджа
9
Керк
14
Янссен
3-2-1-1-3
1
5
4
Бейтс
30
4
Лавале
16
9
Да Крус
11
Хайреманс
28
Мрабти
6
10
Сторм
25
Батай
20
Корбани
20
Корбани
25
Батай
32
Эккеленкамп
10
Скотт
10
Скотт
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Баликвиша
7
Баликвиша
7
Муджа
16
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
16
30
7
Нгой
7
Нгой
30
9
Да Крус
14
Маледе
14
Маледе
9
Да Крус
10
Сторм
48
48
10
Сторм
Остались в запасе
Антверпен
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
14
Noa Wyns
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
14
Noa Wyns
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Антверпен - Мехелен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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Мехелен
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