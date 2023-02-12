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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Кортрейк
Стандард - Кортрейк: обзор матча 12 февраля 2023
Стандард
12.02.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Кортрейк
67'
М. Васински
84'
Ф. Селемани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Кортрейк
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Авенатти
90'
+1
Замена
С. Танака
️️️️
Ф. Селемани
84'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Селемани
Красная карточка
К. Лайфис
83'
71'
Замена
М. Регали
️️️️
Б. Мессауди
71'
Замена
М. Бруно
️️️️
Д. Энен
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Васински
64'
Желтая карточка
А. Кадри
Замена
Р. Эмон
️️️️
Н. Огайо
62'
Замена
Д. Чанак
️️️️
В. Баликвиша
62'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
О. Давида
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Ошер Давида
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
8
Давид Энен
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
9
Рено Эмон
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
17
Мартин Регали
ЛВ
13
Сатоси Танака
ОП
17
Массимо Бруно
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
2-3-3-2
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
7
Альсате
21
Баликвиша
11
Зинкернагель
77
Давида
15
Доннум
13
Фосси
39
Огайо
3-2-1-2-2
23
Ванденберге
2
Васински
44
Силва
7
Селемани
8
Мехсату
4
Ватанабе
30
Д'Хаен
9
Мессауди
37
Кадри
20
Авенатти
8
Энен
77
Давида
59
Цимирот
59
Цимирот
77
Давида
21
Баликвиша
61
Чанак
61
Чанак
21
Баликвиша
39
Огайо
9
Эмон
9
Эмон
39
Огайо
7
Селемани
13
Танака
13
Танака
7
Селемани
8
Энен
17
Бруно
17
Бруно
8
Энен
9
Мессауди
17
Регали
17
Регали
9
Мессауди
Остались в запасе
Стандард
Кортрейк
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
21
Александер Букса
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Стандард - Кортрейк
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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