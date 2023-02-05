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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Шарлеруа
Мехелен - Шарлеруа: обзор матча 05 февраля 2023
Мехелен
05.02.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Шарлеруа
5'
Н. Сторм
27'
Ж. Хайреманс
66'
А. Зорган
67'
А. Зорган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Шарлеруа
Замена
Й. Маледе
️️️️
К. Мрабти
84'
83'
Желтая карточка
А. Зорган
76'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
Д. Хейманс
76'
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
К. Нкуба
Замена
Н. Мукау
️️️️
Ж. Хайреманс
72'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Н. Сторм
68'
67'
ГОЛ! 2:2!
А. Зорган
Пас отдал
Ж. Ван Клемпут
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Зорган
Пас отдал
В. Байо
55'
Желтая карточка
Н. Штулич
46'
Замена
С. Кнежевич
️️️️
Й. Багер
46'
Замена
Ж. Ван Клемпут
️️️️
М. Букамир
46'
Замена
Н. Штулич
️️️️
И. Мбенза
Красная карточка
Р. Скофс
40'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Хайреманс
Пас отдал
Н. Сторм
27'
ГОЛ! 1:0!
Н. Сторм
Пас отдал
К. Мрабти
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Мехелен
11
Билал Бафдили
ЦП
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
3-3-1-3
1
5
Болинголи
4
Бейтс
14
Уолш
9
Да Крус
4
Верстате
17
Скофс
11
Хайреманс
5
Ван Хоренбек
10
Сторм
28
Мрабти
4-1-2-2-1
12
Коффи
25
Марк
5
Багер
44
Букамир
18
Кайембе
23
Илаймахаритра
7
Мбенза
8
Зорган
27
Нкуба
38
Хейманс
15
Байо
11
Хайреманс
17
Мукау
17
Мукау
11
Хайреманс
28
Мрабти
14
Маледе
14
Маледе
28
Мрабти
10
Сторм
7
Нгой
7
Нгой
10
Сторм
44
Букамир
2
Ван Клемпут
2
Ван Клемпут
44
Букамир
5
Багер
5
Кнежевич
5
Кнежевич
5
Багер
27
Нкуба
99
Хоссейнзаде
99
Хоссейнзаде
27
Нкуба
38
Хейманс
38
Чачуа
38
Чачуа
38
Хейманс
7
Мбенза
9
Штулич
9
Штулич
7
Мбенза
Остались в запасе
Мехелен
Шарлеруа
11
Билал Бафдили
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
1
Пьер Патро
ВР
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
11
Билал Бафдили
ЦП
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Мехелен - Шарлеруа
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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