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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Кортрейк
Мехелен - Кортрейк: обзор матча 21 января 2023
Мехелен
21.01.2023, суббота, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
3 : 2
Завершен
Кортрейк
37'
Н. Сторм
45+3'
К. Мрабти
73'
Ж. Нгой
33'
Д. Де Неве
58'
А. Кадри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Кортрейк
Желтая карточка
J. Van Hecke
89'
Замена
Н. Мукау
️️️️
А. Да Крус
86'
84'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
С. Лончар
Замена
Й. Маледе
️️️️
Н. Сторм
77'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Нгой
Пас отдал
Н. Сторм
73'
69'
Желтая карточка
С. Лончар
Замена
Б. Болинголи
️️️️
А. Ван Хоренбек
69'
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Ж. Хайреманс
69'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
К. Мрабти
69'
64'
Замена
Б. Мессауди
️️️️
Д. Де Неве
58'
ГОЛ! 2:2!
А. Кадри
46'
Замена
А. Кадри
️️️️
Ж. Силва
ГОЛ! 2:1!
К. Мрабти
Пас отдал
Ж. Хайреманс
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
М. Васински
ГОЛ! 1:1!
Н. Сторм
Пас отдал
К. Мрабти
37'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Неве
17'
Желтая карточка
Ж. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
44
Жоау Силва
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
10
Стипе Лончар
ЦП
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Мехелен
5
Боли Болинголи
ЛЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
17
Мартин Регали
ЛВ
13
Сатоси Танака
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
9
Биллал Мессауди
ПВ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
3-3-1-3
1
4
Лавале
4
Бейтс
14
Уолш
17
Скофс
9
Да Крус
4
Верстате
11
Хайреманс
10
Сторм
28
Мрабти
5
Ван Хоренбек
3-2-1-1-1
23
Ванденберге
2
Васински
4
Ватанабе
44
Силва
8
Мехсату
7
Селемани
10
Лончар
14
Де Неве
77
Гуйе
5
Ван Хоренбек
5
Болинголи
5
Болинголи
5
Ван Хоренбек
9
Да Крус
17
Мукау
17
Мукау
9
Да Крус
10
Сторм
14
Маледе
14
Маледе
10
Сторм
28
Мрабти
7
Нгой
7
Нгой
28
Мрабти
11
Хайреманс
6
6
11
Хайреманс
44
Силва
37
Кадри
37
Кадри
44
Силва
14
Де Неве
9
Мессауди
9
Мессауди
14
Де Неве
10
Лончар
20
Авенатти
20
Авенатти
10
Лончар
Остались в запасе
Мехелен
Кортрейк
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
16
Максим Деман
ВР
13
Сатоси Танака
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
13
Сатоси Танака
ОП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
17
Мартин Регали
ЛВ
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Мехелен - Кортрейк
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
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