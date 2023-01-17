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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Мехелен
Стандард - Мехелен: обзор матча 17 января 2023
Стандард
17.01.2023, вторник, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Мехелен
45+1'
К. Лайфис
85'
Н. Огайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Мехелен
89'
Замена
F. Soelle Soelle
️️️️
Н. Сторм
ГОЛ! 2:0!
Н. Огайо
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
85'
Желтая карточка
О. Давида
78'
78'
Замена
Н. Мукау
️️️️
Р. Скофс
78'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Ж. Хайреманс
Замена
О. Давида
️️️️
В. Баликвиша
72'
Замена
Н. Огайо
️️️️
С. Перица
72'
66'
Замена
Й. Маледе
️️️️
А. Да Крус
66'
Замена
К. Мрабти
️️️️
А. Ван Хоренбек
Желтая карточка
Г. Цимирот
60'
ГОЛ! 1:0!
К. Лайфис
Пас отдал
М. Бокади
45'
+1
Замена
Г. Цимирот
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Мехелен
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
3-3-2-2
16
Бодар
7
Лаурсен
20
Бокади
3
Дюсенн
34
Лайфис
21
Баликвиша
7
Альсате
61
Чанак
11
Зинкернагель
18
Перица
13
Фосси
3-3-1-3
1
4
Бейтс
4
Лавале
14
Уолш
9
Да Крус
17
Скофс
4
Верстате
11
Хайреманс
10
Сторм
5
Ван Хоренбек
6
7
Лаурсен
59
Цимирот
59
Цимирот
7
Лаурсен
21
Баликвиша
77
Давида
77
Давида
21
Баликвиша
18
Перица
39
Огайо
39
Огайо
18
Перица
17
Скофс
17
Мукау
17
Мукау
17
Скофс
5
Ван Хоренбек
28
Мрабти
28
Мрабти
5
Ван Хоренбек
10
Сторм
19
19
10
Сторм
9
Да Крус
14
Маледе
14
Маледе
9
Да Крус
11
Хайреманс
9
Энгвалль
9
Энгвалль
11
Хайреманс
Остались в запасе
Стандард
Мехелен
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Остались в запасе
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Стандард - Мехелен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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Мехелен
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