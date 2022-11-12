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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Мехелен
Шарлеруа - Мехелен: обзор матча 12 ноября 2022
Шарлеруа
12.11.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Мехелен
52'
Н. Бенбуали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Мехелен
65'
Замена
F. Soelle Soelle
️️️️
Й. Маледе
56'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
J. Van Hecke
ГОЛ! 1:0!
Н. Бенбуали
Пас отдал
А. Зорган
52'
45'
Желтая карточка
С. Уолш
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Али Голизаде
ЦФ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Мехелен
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
2-1-4-1-2
12
Коффи
18
Кайембе
25
Андреу
23
Илаймахаритра
2
Васински
8
Зорган
7
Мбенза
38
Чачуа
38
Хейманс
12
Бенбуали
8
Голизаде
4-3-3
1
4
Бейтс
23
14
Уолш
5
Болинголи
4
Верстате
9
Да Крус
17
Скофс
10
Сторм
14
Маледе
6
6
11
Хайреманс
11
Хайреманс
6
14
Маледе
19
19
14
Маледе
Остались в запасе
Шарлеруа
Мехелен
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
29
Лоик Бессил
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
Остались в запасе
10
Самуэль Гуэ
ОП
8
Jorge Hernandez
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Шарлеруа - Мехелен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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Шарлеруа
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