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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Стандард
Мехелен - Стандард: обзор матча 19 октября 2022
Мехелен
19.10.2022, среда, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Стандард
71'
J. Vanlerberghe
74'
Ж. Нгой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Стандард
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
Б. Болинголи
88'
Замена
F. Soelle Soelle
️️️️
Ж. Нгой
88'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Н. Сторм
88'
79'
Желтая карточка
Ф. Зинкернагель
Замена
J. Van Hecke
️️️️
А. Да Крус
77'
Замена
T. Peyre
️️️️
J. Vanlerberghe
77'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нгой
Пас отдал
Ж. Хайреманс
74'
ГОЛ! 1:0!
J. Vanlerberghe
71'
70'
Замена
С. Перица
️️️️
Д. Дрэгуш
70'
Замена
О. Давида
️️️️
Ж. Деваэль
69'
Замена
Д. Чанак
️️️️
В. Баликвиша
50'
Замена
М. Фосси
️️️️
Г. Цимирот
49'
Желтая карточка
С. Альсате
Желтая карточка
Б. Верстате
32'
22'
Замена
А. Доннум
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
21
Вилльям Баликвиша
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Мехелен
23
Thibault Peyre
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
14
Йонас Маледе
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
72
Филиппо Мелегони
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
77
Ошер Давида
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
3-4-3
1
5
Болинголи
30
14
Уолш
17
Скофс
9
Да Крус
11
Хайреманс
4
Верстате
4
Бейтс
7
Нгой
10
Сторм
3-3-1-3
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
7
Лаурсен
59
Цимирот
43
Раскин
7
Альсате
11
Зинкернагель
21
Баликвиша
20
Деваэль
10
Дрэгуш
30
23
23
30
10
Сторм
14
Маледе
14
Маледе
10
Сторм
5
Болинголи
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
5
Болинголи
9
Да Крус
6
6
9
Да Крус
7
Нгой
19
19
7
Нгой
7
Лаурсен
15
Доннум
15
Доннум
7
Лаурсен
20
Деваэль
77
Давида
77
Давида
20
Деваэль
59
Цимирот
13
Фосси
13
Фосси
59
Цимирот
10
Дрэгуш
18
Перица
18
Перица
10
Дрэгуш
21
Баликвиша
61
Чанак
61
Чанак
21
Баликвиша
Остались в запасе
Мехелен
Стандард
10
Самуэль Гуэ
ОП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
30
Лоран Хенкине
ВР
72
Филиппо Мелегони
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
10
Самуэль Гуэ
ОП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
72
Филиппо Мелегони
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Мехелен - Стандард
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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