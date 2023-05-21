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Удинезе - Лацио

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 36 тур Удинезе - Лацио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
10 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Лацио 0:0 Удинезе
Италия. Серия А (2021/2022)
26 тур
20 февраля, воскресенье 22:45 Удинезе 1:1 Лацио
15 тур
2 декабря, четверг 22:45 Лацио 4:4 Удинезе
Италия. Кубок (2021/2022)
1/8 финала
18 января, вторник 19:30 Лацио 1:0 Удинезе
Италия. Серия А (2020/2021)
28 тур
21 марта, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Лацио
9 тур
29 ноября, воскресенье 14:30 Лацио 1:3 Удинезе
Италия. Серия А (2019/2020)
33 тур
15 июля, среда 22:45 Удинезе 0:0 Лацио
14 тур
1 декабря, воскресенье 17:00 Лацио 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2018/2019)
25 тур
17 апреля, среда 20:00 Лацио 2:0 Удинезе
6 тур
26 сентября, среда 20:00 Удинезе 1:2 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Удинезе 1:2 Лацио
12 тур
24 января, среда 20:30 Лацио 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2016/2017)
26 тур
26 февраля, воскресенье 17:00 Лацио 1:0 Удинезе
7 тур
1 октября, суббота 21:45 Удинезе 0:3 Лацио
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 17:00 Удинезе 0:0 Лацио
3 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Лацио 2:0 Удинезе
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
17 декабря, четверг 18:00 Лацио 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2014/2015)
23 тур
15 февраля, воскресенье 17:00 Удинезе 0:1 Лацио
4 тур
25 сентября, четверг 22:45 Лацио 0:1 Удинезе
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 15:30 Удинезе 2:3 Лацио
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Удинезе
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
20 апреля, суббота 22:45 Удинезе 1:0 Лацио
14 тур
27 ноября, вторник 23:45 Лацио 3:0 Удинезе
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
29 апреля, воскресенье 22:45 Удинезе 2:0 Лацио
16 тур
18 декабря, воскресенье 23:45 Лацио 2:2 Удинезе
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Удинезе 2:1 Лацио
17 тур
19 декабря, воскресенье 14:30 Лацио 3:2 Удинезе
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Лацио 3:1 Удинезе
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Удинезе 1:1 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
9 мая, суббота 22:30 Лацио 1:3 Удинезе
16 тур
14 декабря, воскресенье 17:00 Удинезе 3:3 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 20:00 Удинезе 2:2 Лацио
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Лацио 0:1 Удинезе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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