Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Салернитана
Рома - Салернитана: обзор матча 22 мая 2023
Рома
22.05.2023, понедельник, 19:30
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 2
Завершен
Салернитана
47'
С. Эль-Шаарави
83'
Н. Матич
12'
А. Кандрева
54'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Салернитана
90'
+5
Желтая карточка
Б. Диа
Желтая карточка
Н. Залевски
90'
+5
87'
Желтая карточка
Ф. Данильюк
85'
Желтая карточка
Г. Очоа
ГОЛ! 2:2!
Н. Матич
83'
78'
Замена
У. Троост-Эконг
️️️️
Л. Пирола
78'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
А. Кандрева
Замена
Б. Кристанте
️️️️
М. Камара
75'
71'
Замена
Т. Вилена
️️️️
Э. Бохинен
71'
Замена
М. Ловато
️️️️
Н. Гьембер
70'
Желтая карточка
Н. Гьембер
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Д. Вейналдум
67'
59'
Замена
П. Маццокки
️️️️
Г. Кастанос
54'
ГОЛ! 1:2!
Б. Диа
Пас отдал
К. Пентек
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
47'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
О. Сольбаккен
46'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
Р. Ибаньес
46'
Замена
Н. Матич
️️️️
Б. Тахирович
46'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Кандрева
Пас отдал
Л. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
10
Луиджи Черубини
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-4-2-1
1
Патрисиу
59
Залевски
3
Ибаньес
6
Смоллинг
8
Бове
4
Тахирович
23
Вейналдум
2
Камара
8
Эль-Шаарави
9
Сольбаккен
11
Белотти
4-4-2
13
Очоа
24
Данильюк
23
Гьембер
5
Пирола
6
Брадарич
87
Кандрева
29
Кулибали
32
Бохинен
20
Кастанос
9
Пентек
22
Диа
3
Ибаньес
3
Льоренте
3
Льоренте
3
Ибаньес
4
Тахирович
18
Матич
18
Матич
4
Тахирович
2
Камара
4
Кристанте
4
Кристанте
2
Камара
9
Сольбаккен
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
9
Сольбаккен
23
Вейналдум
18
Абрахам
18
Абрахам
23
Вейналдум
23
Гьембер
5
Ловато
5
Ловато
23
Гьембер
5
Пирола
5
Троост-Эконг
5
Троост-Эконг
5
Пирола
20
Кастанос
2
Маццокки
2
Маццокки
20
Кастанос
32
Бохинен
52
Вилена
52
Вилена
32
Бохинен
87
Кандрева
22
Ботхейм
22
Ботхейм
87
Кандрева
Остались в запасе
Рома
Салернитана
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Луиджи Черубини
ЛВ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Рома - Салернитана
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Салернитана
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
Вчера, 09:40
6
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
Вчера, 08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
Серия А. «Ювентус» ушел от поражения от вылетевшей «Салернитаны» (1:1)
2024.05.12 21:03
«Ювентус» – «Салернитана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
2024.05.12 09:13
Серия А. «Аталанта» добыла волевую победу над «Салернитаной» (2:1), Миранчука заменили после 1-го тайма
2024.05.06 20:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+