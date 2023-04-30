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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Салернитана
Наполи - Салернитана: обзор матча 30 апреля 2023
Наполи
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Салернитана
62'
М. Оливера
84'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Салернитана
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Ф. Ангисса
90'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
С. Лоботка
89'
86'
Замена
М. Ловато
️️️️
Ф. Данильюк
84'
ГОЛ! 1:1!
Б. Диа
Пас отдал
Г. Кастанос
Замена
Жуан
️️️️
М. Оливера
82'
75'
Желтая карточка
Л. Пирола
73'
Желтая карточка
Ф. Данильюк
Желтая карточка
М. Оливера
71'
68'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
П. Маццокки
68'
Замена
К. Пентек
️️️️
Т. Вилена
68'
Замена
Э. Бохинен
️️️️
Д. Брадарич
ГОЛ! 1:0!
М. Оливера
Пас отдал
Д. Распадори
62'
Замена
Д. Распадори
️️️️
П. Зелински
61'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
И. Лосано
60'
Желтая карточка
П. Зелински
55'
46'
Замена
Э. Ботхейм
️️️️
А. Кандрева
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
17
Оливера
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
7
Кварацхелия
11
Лосано
45
Осимхен
3-2-4-1
13
Очоа
23
Гьембер
5
Пирола
24
Данильюк
2
Маццокки
6
Брадарич
87
Кандрева
52
Вилена
20
Кастанос
29
Кулибали
22
Диа
17
Оливера
15
Жуан
15
Жуан
17
Оливера
99
Ангисса
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
99
Ангисса
11
Лосано
99
Эльмас
99
Эльмас
11
Лосано
68
Лоботка
18
Симеоне
18
Симеоне
68
Лоботка
20
Зелински
18
Распадори
18
Распадори
20
Зелински
24
Данильюк
5
Ловато
5
Ловато
24
Данильюк
2
Маццокки
10
Самбья
10
Самбья
2
Маццокки
6
Брадарич
32
Бохинен
32
Бохинен
6
Брадарич
87
Кандрева
22
Ботхейм
22
Ботхейм
87
Кандрева
52
Вилена
9
Пентек
9
Пентек
52
Вилена
Остались в запасе
Наполи
Салернитана
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
6
Дилан Бронн
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
18
Джулио Маджоре
ЦП
39
Антонио Иерволино
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Наполи - Салернитана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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