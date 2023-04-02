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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 02 апреля 2023
Наполи
02.04.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 28 тур
0 : 4
Завершен
Милан
17'
Р. Леау
25'
Б. Диас
59'
Р. Леау
67'
А. Салемакерс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Милан
83'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Р. Крунич
83'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
И. Беннасер
Замена
Жуан
️️️️
К. Мин-Джэ
81'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Д. Симеоне
76'
73'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Леау
73'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
69'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
С. Лоботка
69'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
68'
67'
ГОЛ! 0:4!
А. Салемакерс
Пас отдал
Д. Калабрия
63'
Желтая карточка
Р. Крунич
59'
ГОЛ! 0:3!
Р. Леау
Пас отдал
С. Тонали
56'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Б. Диас
Желтая карточка
С. Лоботка
40'
35'
Желтая карточка
О. Жиру
25'
ГОЛ! 0:2!
Б. Диас
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Леау
Пас отдал
Б. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Симеоне
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
24
Кьер
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
10
Беннасер
33
Крунич
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
3
Мин-Джэ
15
Жуан
15
Жуан
3
Мин-Джэ
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
68
Лоботка
99
Эльмас
99
Эльмас
68
Лоботка
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
18
Симеоне
18
Распадори
18
Распадори
18
Симеоне
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
10
Беннасер
8
Бакайоко
8
Бакайоко
10
Беннасер
33
Крунич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
33
Крунич
21
Диас
56
Салемакерс
56
Салемакерс
21
Диас
27
Леау
27
Ориги
27
Ориги
27
Леау
Остались в запасе
Наполи
Милан
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рапуано
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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