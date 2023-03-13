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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Салернитана
Милан - Салернитана: обзор матча 13 марта 2023
Милан
13.03.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
1 : 1
Завершен
Салернитана
45+1'
О. Жиру
61'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Салернитана
90'
+6
Желтая карточка
Б. Диа
Желтая карточка
Ф. Томори
90'
+4
89'
Желтая карточка
Л. Кулибали
85'
Желтая карточка
Ж. Самбья
Замена
С. Тонали
️️️️
И. Беннасер
85'
83'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Э. Бохинен
83'
Замена
Ж. Самбья
️️️️
П. Маццокки
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Салемакерс
77'
68'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
А. Кандрева
68'
Замена
М. Ловато
️️️️
Л. Пирола
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Леау
63'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
62'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
Б. Диа
Пас отдал
Д. Брадарич
Желтая карточка
О. Жиру
59'
56'
Замена
К. Пентек
️️️️
Г. Кастанос
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
И. Беннасер
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Салернитана
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
23
Томори
12
Тиав
15
Калюлю
10
Беннасер
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
56
Салемакерс
9
Жиру
3-2-4-1
13
Очоа
23
Гьембер
24
Данильюк
5
Пирола
2
Маццокки
6
Брадарич
87
Кандрева
29
Кулибали
20
Кастанос
32
Бохинен
22
Диа
56
Салемакерс
24
Флоренци
24
Флоренци
56
Салемакерс
10
Беннасер
16
Тонали
16
Тонали
10
Беннасер
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
27
Леау
27
Ориги
27
Ориги
27
Леау
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
5
Пирола
5
Ловато
5
Ловато
5
Пирола
2
Маццокки
10
Самбья
10
Самбья
2
Маццокки
32
Бохинен
89
Чрнигой
89
Чрнигой
32
Бохинен
87
Кандрева
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
87
Кандрева
20
Кастанос
9
Пентек
9
Пентек
20
Кастанос
Остались в запасе
Милан
Салернитана
9
Анте Ребич
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
9
Анте Ребич
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
29
Ясин Адли
АП
Остались в запасе
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Винченцо Фьорилло
ВР
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
30
Диего Валенсия
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Милан - Салернитана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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