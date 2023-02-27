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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Фиорентина
Верона - Фиорентина: обзор матча 27 февраля 2023
Верона
27.02.2023, понедельник, 20:30
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 3
Завершен
Фиорентина
12'
А. Барак
38'
А. Кабрал
89'
К. Бираги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Фиорентина
89'
ГОЛ! 0:3!
К. Бираги
Желтая карточка
Д. Браф
82'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
Д. Фараони
81'
74'
Замена
К. Бираги
️️️️
А. Терзич
74'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
Н. Иконе
Замена
С. Верди
️️️️
С. Нгонг
73'
65'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Кабрал
65'
Замена
Г. Кастровилли
️️️️
С. Амрабат
Замена
А. Гайч
️️️️
К. Ласанья
63'
56'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
А. Барак
50'
Желтая карточка
С. Амрабат
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Д. Маньяни
46'
Замена
Д. Браф
️️️️
Д. Доиг
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
А. Кабрал
Пас отдал
Р. Мандрагора
Желтая карточка
Д. Фараони
34'
30'
Желтая карточка
А. Барак
27'
Желтая карточка
Игор
Желтая карточка
Д. Доиг
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Барак
Пас отдал
Н. Иконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
44
Игор
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
14
Хоселито
ОП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
Фиорентина
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Лука Йович
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
3-3-1-2-1
96
Монтипо
27
Давидович
4
Хин
96
Маньяни
3
Доиг
61
Тамез
19
Фараони
88
Лазович
8
Дуда
16
Нгонг
15
Ласанья
4-1-1-3-1
1
Террачиано
17
Додо
44
Игор
28
Мартинес
3
Терзич
8
Мандрагора
4
Амрабат
93
Иконе
72
Барак
31
Гонсалес
19
Кабрал
96
Маньяни
32
Кабаль
32
Кабаль
96
Маньяни
19
Фараони
42
Зеефуик
42
Зеефуик
19
Фараони
16
Нгонг
90
Верди
90
Верди
16
Нгонг
3
Доиг
24
Браф
24
Браф
3
Доиг
15
Ласанья
19
Гайч
19
Гайч
15
Ласанья
3
Терзич
3
Бираги
3
Бираги
3
Терзич
72
Барак
7
Бонавентура
7
Бонавентура
72
Барак
4
Амрабат
8
Кастровилли
8
Кастровилли
4
Амрабат
93
Иконе
17
Сапонара
17
Сапонара
93
Иконе
19
Кабрал
9
Йович
9
Йович
19
Кабрал
Остались в запасе
Верона
Фиорентина
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
14
Хоселито
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
28
Оливер Абильдгор
ОП
14
Хоселито
ОП
11
Яя Каллон
ПВ
70
Альфаджо Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Верона - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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